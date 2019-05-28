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/Політика

Як Макрон? Зеленський здивував на передовій у зоні ООС

5.7тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський відвідав зону ООС на Донбасі в блакитній сорочці, що викликало суперечки в мережі.

Так, на фото, опублікованих прес-службою президента, видно, що глава країни помітно виділявся на тлі камуфляжної уніформи військових. Через це "BBC News Україна" порівняло Зеленського з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Як пише видання, президент Франції відзначився подібним вибором одягу, здійснивши візит до військових своєї країни в Малі. "Для візиту в неспокійну африканську країну він не змінив звичного стилю і носив там костюм", – зазначили журналісти.

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Візит Зеленського на Донбас

Візит Зеленського на Донбас

president.gov.ua

Еммануель Макрон у Малі

Еммануель Макрон у Малі

ВВС

Водночас вказується, що часто президенти-головнокомандувачі намагаються "максимально стерти різницю між своїм "цивільним" статусом і громадянами, які зі зброєю в руках виконують свою місію щодо захисту інтересів держави".

"Обама і Трамп накидали на сорочку льотну куртку, що робило їх схожими на військових пілотів. Кажуть, це взагалі традиція американських президентів – надягати льотну куртку під час відвідування військових. Ердоган для візиту до своїх підрозділів одягав камуфляжну форму", – йдеться в матеріалі.

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Колишній військовий Костянтин Машовець, координатор групи "Інформаційний опір" у свою чергу назвав одяг Зеленського демаскувальним.

"У ньому може бути нейтральна людина – представник ОБСЄ, інших міжнародних організацій, статус яких особливо охороняється міжнародними законами", – вважає він.

"Мені здається, що в зоні конфлікту для підрозділів противника – президент це якийсь "ласий шматочок". А блакитну сорочку на передовій одразу помітять із великої відстані", – додав екс-військовий.

Візит Зеленського на Донбас

Візит Зеленського на Донбас

president.gov.ua

Нагадаємо, в мережі поділилися фотографіями, зробленими під час візиту Зеленського на Донбас.

Пізніше з'явилося відео, на якому знято спілкування бійців і президента. Зеленський розпитав їх про побутові умови: попросив посидіти на ліжку одного з військових, пострибавши на матраці, поцікавився, де вони приймають душ і чи є там гаряча вода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав своїм першим завданням припинення вогню на Донбасі.

"Я готовий на все, щоб наші герої не гинули. Я готовий на складні рішення, втрачаючи популярність. Готовий втратити посаду, щоб настав мир", – заявив він у день інавгурації.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСполітикафотографииЗбройні сили України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ему нужно в Донецк ехать. И умолять о прощении на коленях. А этот дэбил опять поехал карателей поддерживать. Ничему жизнь не учит...
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Белова Настя
Белова Настя
Огpoмное спаси6o тем, кто показaл мне этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁tdwe05 Прoсто пpойдя oпpос получила пoчти пoлyгoдoвyю зapплaтy)) Пoльзуйтеcь, пoка еcть вoзмoжнocть=)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько российских танков насчитал? Больше чем порошенко?
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