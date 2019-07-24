Як Лукашенко: Портников пояснив феномен "нових облич" в Україні

В Україні спрацювала технологія, яка основується на просуванні нових облич в політику. Свого часу новим обличчям був і президент Білорусі Олександр Лукашенко, який до високої посади був директором радгоспу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников UKRLIFE.TV. Лукашенко, як і нинішній президент України Володимир Зеленський, кинув виклик політичній еліті і переміг з результатом в 80% по відношенню до свого конкурента. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Нові обличчя" працюють всюди, де населення втрачає відповідальність за свою участь в зміні держави. Люди починають вважати, що те, що нічого не змінюється в державі, як вони хочуть, – це проблема того, що політична еліта відірвалася від громадян. Вони не хочуть погоджуватися з тим, що необхідна зміна самої політичної системи", – підкреслив Портников.

Олександр Лукашенко ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в польських ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський втілюється в Лукашенко.

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