Як кури борються зі сміттям у Франції (відео)

Що робити з харчовими відходами? У Франції знайшли оригінальний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює.Кожен мешканець французького міста Кольмар може безкоштовно отримати курей для переробки харчових відходів. З однією умовою: взяти щонайменше двох курочок і забезпечити їм гідні умови життя. Французи радо сприйняли новаторську ідею: мерія Кольмара роздала вже 1600 птахів.