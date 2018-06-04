УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Як кури борються зі сміттям у Франції (відео)

56

Що робити з харчовими відходами? У Франції знайшли оригінальний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює.Кожен мешканець французького міста Кольмар може безкоштовно отримати курей для переробки харчових відходів. З однією умовою: взяти щонайменше двох курочок і забезпечити їм гідні умови життя. Французи радо сприйняли новаторську ідею: мерія Кольмара роздала вже 1600 птахів.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги