Нині в тренді президентські й депутатські ініціативи про перезавантаження, зменшення фінансування, прозорість Конституційного Суду. Але цікаво, як сталося, що КС став такою закритою, автономною і багатою інституцією. Нагадаю, що всі Президенти, включно із Зеленським, загравали із суддями КС. Не таємниця, що очільники офісу Зеленського вважали своєю перемогою призначення Олександра Тупицького головою Суду й вірили, що після політико-правового рішення КС про законність дочасних парламентських виборів – це буде правильний суд!

Наші міжнародні партнери теж постійно вказували на потребу більшої незалежності й самостійності Суду. А конституційні зміни від Порошенка у 2016 році зробили КС найбільш елітною інституцією у фінансовому забезпеченні, бо була проголосована унікальна стаття 148-1. Вона визначала, що у державному бюджеті окремо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій його голови. А стаття 26 Закону про КС – "Винагорода судді Конституційного суду" із змінами від 2018 року – це як казка про щасливе життя у бідній, корупційній державі!

Підкажу депутатам "Слуги народу" і "Голосу", які хочуть скоротити видатки на утримання КС, що це неможливо без зміни статті 48 Закону “Про Конституційний Суд України”. Там визначено, що видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду не можуть бути скорочені в поточному бюджетному періоді. Ба більше, обсяг видатків в наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.

Отож, спочатку зміни до Закону, а вже потім скорочення фінансування! Тепер, щодо ще однієї ініціативи про зміну статті 10 Закону, яка визначає повноважність Суду у складі не менш як 12 осіб. Нагадаю, що вже оголошена ініціатива від владних фракцій про збільшення до 17. Така депутатська ініціатива немає жодного раціонального пояснення, бо повноважність КС у 17 осіб із 18 можливих, це як повноважність ВР у 400 осіб при 450! Для недопущення зловживань логічніше було б вищезгаданий Закон доповнити нормою про необхідність двох третин голосів від конституційного складу КС, тобто 12 голосів, при ухваленні рішень щодо вирішення питань про відповідність Конституції Законів України. Це б забезпечило вищу ступінь легітимності рішень у справі конституційної юрисдикції. Бо, як відомо, конституційні зміни ВР теж має право ухвалювати лише двома третинами, а не відносною більшістю голосів! Одним словом, історія з Конституційним Судом потребує виваженого і фахового підходу, а не заяв у стилі випускників Трускавецької школи конституційно права.