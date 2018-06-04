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Як колишні полонені відстоюють свої права (відео)

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Забуті державою, вони самі допомагають один одному. Колишні заручники створили "Українську асоціацію полонених", окрім якої ніхто особливо не переймається їхніми проблемами. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes."Свободу Олегу Сенцову та іншим полоненим!" - такими плакатами та закликами кількасот людей у центрі Києва нагадали про тих, кого незаконно ув'язнили у Росії або на окупованих територіях. Серед найактивніших - родичі полонених, а також ті, хто на власному досвіді знає, що таке полон сепаратистів.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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