Як колишні полонені відстоюють свої права (відео)

Забуті державою, вони самі допомагають один одному. Колишні заручники створили "Українську асоціацію полонених", окрім якої ніхто особливо не переймається їхніми проблемами. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes."Свободу Олегу Сенцову та іншим полоненим!" - такими плакатами та закликами кількасот людей у центрі Києва нагадали про тих, кого незаконно ув'язнили у Росії або на окупованих територіях. Серед найактивніших - родичі полонених, а також ті, хто на власному досвіді знає, що таке полон сепаратистів.