Як Київ сперечається з "Нафтогазом" за гарячу воду

Після повернення тепломереж Києва у комунальну власність обіцяли якісне обслуговування та зниження тарифів. Натомість третина мешканців столиці опинилась без гарячої води. Що у Києві пішло не так з комунальним послугами?До того, що влітку в Києві регулярно на два тижні відключають гарячу воду, жителі міста вже звикли. Такі відключення потрібні для гідравлічних випробувань, аби підготувати мережі до зими. Який саме район на черзі, можна дізнатись з офіційного графіку відключень. Але цього разу у багатьох будинках гаряча вода з кранів зникла раптово, без всіляких попереджень. І причина цього разу, як з'ясувалось, зовсім не в гідравлічних випробуваннях.

Нічийні борги за газ

"Гарячу воду зараз не отримують 30-40 відсотків киян. Це понад три тисячі столичних будинків", - розповів у розмові з DW в.о. директора новоствореного комунального підприємства "Київтеплоенерго" В'ячеслав Бінд. Він пояснив, що йдеться про об'єкти, віддалені від центру Києва, куди вже не дотягуються мережі ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Ці райони залежать локальних котелень, які, за словами Бінда, виявились відключеними від газопостачання і відповідно тепер не подають гарячу воду до житлових будинків.

Таким чином жителі околиць Києва першими відчули на собі наслідки конфлікту, який виник в процесі повернення тепломереж Києва у комунальну власність. Річ у тім, що з 2001 року енергетичним комплексом української столиці управляло ПАТ "Київенерго". Угода, яка була підписана з Київською міською державною адміністрацією, діяла до 31 грудня 2017 року.

За рік до цього терміну нинішній мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто не має наміру продовжувати договір з компанією "Київенерго" на управління тепловими мережами і в 2018 році вони мають перейти в управління комунальних підприємств Києва. Однак вчасно передати мережі й енергогенеруючий комплекс міським комунальним підприємствам не встигли, й угоду з "Київенерго" продовжили до 1 травня, а в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу "Енергія" - до 31 липня 2018 року.

Нарешті з травня тепломережі, котельні, станції теплопостачання успішно перейшли в управління новоствореному комунальному підприємству "Київтеплоенерго". Усе йшло за планом, як раптом з середини травня НАК "Нафтогаз України" припинив подачу газу на об’єкти підприємства КП "Київтеплоенерго", відмовившись підписувати договори на поставку газу з цим підприємством через невирішене питання боргових зобов'язань попереднього управителя київськими мережами ПАТ "Київенерго".

Йдеться про борги на суму майже 4,8 мільярда гривень. Найбільша частина боргу - близько трьох мільярдів гривень - виникла через те, що населення не розрахувалось за надані комунальні послуги.

У НАК "Нафтогаз України" наполягають, що новостворене комунальне підприємство має укласти договір у відповідності до вимог Закону України "Про теплопостачання" і успадкувати всі борги, які населення та держава не сплатили за гарячу воду та тепло. "Стаття 22 вимагає, що "Київтеплоенерго" має стати правонаступником за зобов'язаннями попереднього користувача майна. Разом з цими зобов’язаннями підприємство має можливість отримати також відповідні права вимоги до боржників попереднього користувача майна. Нафтогаз готовий обговорити графік розрахунків за цією заборгованістю і не вимагає її негайного погашення", - йдеться в офіційному повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Відключення гарячої води - далі буде

За попереднім договором з ПАТ "Київенерго" "Нафтогаз" ще постачає газ на київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та сміттєспалювальний завод "Енергія", які, в свою чергу, постачають гарячу воду для жителів центральних районів Києва, Теремків, Чоколівки, частини Борщагівки, частини Оболоні та лівого берегу столиці. Але з серпня, коли закінчиться дія угоди, гаряча вода може зникнути і в мешканців цих районів.

"Зупинка ТЕЦ є критичною не тільки з точки зору постачання гарячої води, а й з постачання електроенергії, адже ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 виробляє електроенергію. Без роботи цих підприємств Київ не буде забезпечений також і електроенергією, а це критично в літній період, коли працює кондиціонування", - констатує заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Попри таку ситуацію, київська влада не збирається брати на себе борги ПАТ "Київенерго". В Київській міській держаній адміністрації наполягають, що проблема боргових зобов'язань приватної компанії "Київенерго" перед "Нафтогазом" має вирішуватися окремо від питання газопостачання Києва і стабільної роботи теплопостачальних підприємств. "Вимоги закону можна трактувати по різному, - зауважив Пантелеєв. - Ми зверталися до міжнародних юристів, які нам підтвердили, що стаття 22 закону про теплопостачання не передбачає автоматичного переходу боргу новій компанії". При цьому Кабмін своїми документами зобов'язав Київ купувати газ лише в НАК "Нафтогаз".

Бойлер - порятунок чи проблема?

Поки чиновники ходять замкненим колом, кияни шукають альтернативу централізованому гарячому водопостачанню та теплу. Так, родина Надії Кришенко після довгих обговорень таки наважилася поставити в квартирі бойлер. "Коли відключають гарячу воду на півтора-два тижні це неприємно, але перетерпіти можна. Але зараз бачимо, що ситуація заходить у глухий кут, то краще ні від кого не залежати", - вважає Кришенко. Жінка порахувала, що нагрівати бойлер обсягом 50 літрів електроенергією буде дешевше, ніж платити за високими тарифами за гарячу воду, як (UK): Neue Suche ої взагалі може не бути найближчим часом. "Ми встановили двозонний лічильник на електроенергію. Будемо включати бойлер вночі. Сподіваємось, що він допоможе економити", - каже Кришенко.

Чиновники підтверджують, що є тенденція з відмови киян від централізованого постачання гарячої води. "Ми лише попереджаємо, що чим менше гарячої води ми будемо постачати споживачам, тим вищим буде тариф, бо є затрати на підігрів води, які не змінюються, зокрема зарплата працівникам. Ми повинні її платити, незважаючи на те, виробили один чи тисячі кубів гарячої води", - зазначає в.о. директора КП "Київтеплоенерго" В'ячеслав Бінд.

У КМДА усвідомлюють загрозу масового переходу киян на альтернативні джерела підігріву води і тому обіцяють знизити тарифи. КП "Київтеплоенерго" вже подало необхідні документи на отримання ліцензії на виробництво електричної і теплової енергії та зниження з 1 серпня тарифу на теплову енергію для населення на 29 відсотків порівняно з чинними тарифами енергокомпанії "Київенерго". Про це йдеться в проекті рішення засідання Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг, запланованого на 14 червня, який вже оприлюднений на сайті.

Однак чи змінить це ситуацію? Адже попередні борги комусь треба сплачувати, і допоки НАК "Нафтогаз України" та київська влада з'ясовує, хто саме стягуватиме ці борги, тим киянам, хто справно оплачує комунальні послуги, але не отримує їх, нічого іншого не залишиться, ніж шукати альтернативу централізованому постачанню гарячої води.