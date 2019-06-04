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"Як будемо тиснути на агресора?" Зеленський прибув до Брюсселя з першим візитом

2.7тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя (Бельгія) у вівторок, 4 червня, з дводенним візитом. Це його перший закордонний візит після обрання главою держави.

Літак приземлився в другій половині дня в міжнародному аеропорту Завентем. "Прилетів до Брюсселя .. Звичайно, недостатньо тільки закликів, тому мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питань - як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми будемо закликати його до миру? Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов'язково знайдемо", - написав він у Facebook.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Попереду - низка зустрічей на вищому рівні. Але з голови не виходить 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі загинули 147 маленьких українців - 98 хлопчиків і 49 дівчаток. Поранено 363 дитини. Близько 200 000 дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 000 дітей", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що для десятків тисяч ця війна обернулася насильством - психологічним, сексуальним, фізичним.

"Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб ще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри і закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, в тому числі дітей", - заявив президент.

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Згідно з програмою, першою відбудеться зустріч з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, яка розпочнеться о 15:30 (16:30 за Києвом).

Після цього Зеленський проведе переговори з генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом, після якої відбудеться спільна прес-конференція. Після закінчення спілкування з пресою вони візьмуть участь в засіданні комісії Україна-НАТО на рівні послів.

На 4 червня також запланована зустріч з європейським комісаром з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який курирує питання макрофінансової допомоги Україні.

Завершить програму зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка пройде в представництві Польщі в ЄС.

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На другий день заплановані зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні і президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

До складу української делегації увійшли заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час візиту в Брюссель.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
БельгіяБрюссель
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Соболева Марина
Соболева Марина
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an and
an and
Вначале россиянам не нравился Порошенко, хотя он был выбран всенародно..теперь вот Зеленский не понравится...а это 73% голосов украинцев! Похоже не в Президенте, а в том, что нет более в Украине симпатиков России...забудьте про Украину! И вы не с хунтой какой то воюете, а с целым народом!
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
an and, дык забыли давным давно,на секунду это ваш президент ездит по миру и вспоминает регулярно об ахрессоре)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Интересно,Зеленский в этот раз чем будет трясти???
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