Як Азаров: Раду розсмішив виступ нардепа українською мовою. Відео

Народний депутат від фракції "За майбутнє" Антон Кіссе розсмішив своїх колег виступом українською мовою.

Курйоз стався під час обговорення призначення міністрів нового Кабміну. На те, як нардеп вимовляє українські слова, звернули увагу багато політиків - в кадр також потрапив Вадим Новинський, якому було важче за всіх стримати сміх.

В результаті Кіссе "здався", і вирішив, що краще буде продовжити виступ російською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засідання Ради почалося ще вранці. Нардепи проголосували за низку ключових призначень, обравши в тому числі прем'єра і новий Кабмін. Всього в порядку денному було 27 пунктів.

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