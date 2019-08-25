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Яхта, дорогий ресторан та гімн: як і де Богдан відгуляв День незалежності

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Керівник Офісу президента Андрій Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенко.

Останнього в ЗМІ називали "смотрящим" за Мін'юстом. Як пише "Страна", Довбенко зіграв весілля з адвокатом Ганною Огренчук (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За даними журналістів, триденне свято пройшло в Сен-Тропе на півдні країни, куди Богдан прибув ще 22 серпня.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

"На торжество злетілися судді, в тому числі з Верховного суду, чиновники, весь "вищий світ" юридичного світу", – сказано в матеріалі.

Святкування, за інформацією журналістів, проходило в чотирьох локаціях. "Пре-паті" молодята влаштували в пляжному ресторані La reserve a la plage.

La reserve a la plage

La reserve a la plage

Страна

Сама весілля пройшло в закладі Villa le Muriel blanc. Другий день весілля, який припав 24 серпня, святкували на яхті, оренда якої коштувала 200 тисяч євро. Потім Богдана бачили в ресторані L'Opera.

L'Opera

L'Opera

Страна

Богдан в Сен-Тропе

Богдан в Сен-Тропе

Страна

"Весілля було на 150 осіб, а обслуговуючий персонал у складі 70 осіб із Києва прилетів за тиждень до заходу", – цитує "Страна" джерело.

У L'Opera Богдан веселився в галасливій компанії під національний гімн України. Ціни шампанського в цьому ресторані стартують від 490 євро за пляшку, максимальна вартість пляшки Dom Perignon – 75 тисяч євро.

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Меню в L'Opera

Меню в L'Opera

Страна

Журналісти також зацікавилися особою Довбенка. Він колишній юрист олігарха часів Януковича Сергія Курченка, раніше працював у так званому департаменті "Сєдова-Довбенка" групи ВЕТЕК.

"Там він курирував придбання мереж АЗС, проведення кредиту компаній, "вирішував" проблеми енергетичних та медіа-активів олігарха, Одеського нафтопереробного заводу, і просто особисті справи Курченка", – сказано в статті.

Журналіст-розслідувач Денис Бігус на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Довбенко – "легендарний персонаж, що давно і міцно підім'яти під себе міністерство юстиції, разом з усіма службами, коморами, нотаріатом, регістраціонкой і міністром".

Довбенко і Огренчук

Довбенко і Огренчук

УП

Довбенко і Огренчук

Довбенко і Огренчук

УП

Огренчук, дружина Довбенка, кілька тижнів тому була призначена в комісію з питань правової реформи.

"Вони з Довбенком два роки жили разом, і зараз вирішили зіграти весілля, вибравши понтовий французький курорт. 21 серпня в Анни день народження, до цього свята вирішили приурочити церемонію", – додало джерело "Страны".

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава держави Володимир Зеленський змінив склад Комісії державних нагород та геральдики і призначив його керівником главу Офісу президента Андрія Богдана.

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Тема
День Незалежності
Особа
Андрій Богдан
Місце
Франція
Теги
політика фотографии видео весілля
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
На то они и "смотрящие", теперь уже и с Богданом,, чтобы шиковать под украинский гимн во Франции. Для постороннего глаза, чтобы не так вызывающе все это выглядело. Ведь весь мир знает, что у нас война и коррупция. Видимо, это ноу-хау от Богдана в этой "непримиримой борьбе".
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