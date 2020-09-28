На 2 октября запланировано заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённое Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Построение свободного от ядерного оружия мира остаётся одним из приоритетов международной организации, созданной на руинах послевоенной Европы. Однако до тех пор, пока во главе России, государства с ядерным арсеналом СССР, стоит выходец из КГБ Владимир Путин, который в грош не ставит жизни людей, ООН остаётся только надеяться на мир во всем мире.

Который год усилия мирового сообщества по полному разоружению разбиваются как морские волны о неприступные скалы. Работа в этом направлении была начата ещё в 1946 году, сразу после окончания Второй мировой войны, когда была принята первая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Да только воз, как писал Крылов в басне "Лебедь, Щука и Рак", и ныне там, и вышло из разоружения не дело, только мука. По разным оценкам, в арсеналах стран мира насчитывается 13,4 тыс. единиц ядерного оружия. Более половины населения живёт в государствах, которые, если не имеют собственное ядерное оружие, то находятся в составе так называемых ядерных альянсов.

Чтобы обратить внимание мира на эту проблему, Генеральная Ассамблея ООН объявила 26 сентября Международным днём борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Однако её не решить до тех пор, пока оккупированный Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.

5 декабря 1994 года в Будапеште был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Россия, Великобритания и США выразили готовность "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины", "воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины", "воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода", "добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине <…>, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии". Ещё два государства с ядерным потенциалом — КНР и Франция — задекларировали предоставление Украине гарантий безопасности.

Украина выполнила обязательства по Лиссабонскому протоколу, Договору о нераспространении ядерного оружия и прочим соглашениям, в то время как государства-гаранты по Меморандуму о гарантиях безопасности — нет, тем самым дискредитировав идею свободного от ядерного оружия мира. Документ не выполнил свою функцию и не обеспечил суверенитет и территориальную целостность Украины. Государства-гаранты продемонстрировали, что, когда встанет вопрос выполнения подобного рода соглашений в отношении стран, отказавшихся от ядерного оружия в обмен на гарантии, мир ограничится выражением "обеспокоенности" и предпочтёт не вмешиваться в вооружённые конфликты вдали от своих территорий.

Киев, обменяв ядерный арсенал на международные гарантии, получил в 2014 году горький урок. Война пришла на украинскую землю, сея смерть и калеча человеческие судьбы. Несмотря на Будапештский меморандум, Россия оккупировала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей и продолжает греметь оружием у украинских границ, в частности, во время военных учений "Кавказ-2020", явно планируя оккупировать все юго-восточные украинские регионы.

Украина не первое и не последнее государство, которое стало жертвой геополитических манёвров Владимира Путина. После распада СССР было создано СНГ, которое должно было стать переходным этапом для дальнейшего "воссоединения" постсоветских стран в новое государство СССР 2.0. С того дня, когда в декабре 1991 года главами России, Украины и Беларуси было подписано Соглашение о создании Союза Славянских Государств, впоследствии переименованное в Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, больше известное, как Беловежские соглашения, над всеми суверенными государствами по соседству с Россией завис дамоклов меч. Как показал украинский опыт, от агрессии не может защитить ни Будапештский меморандум, пописанный Великобританией и США, ни письменные гарантии безопасности, предоставленные КНР и Францией.

"Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН", – сказал Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года. Но вспоминал ли об этом президент РФ, когда отдавал приказ напасть на Грузию в 2008 году, аннексировать Крым и развязать войну на Донбассе в 2014 году.

Россия не способна оправдать тот высокий статус, который делегирован ей в рамках Устава ООН по поддержанию мира и безопасности и возложенный на неё, как на постоянного члена Совета Безопасности ООН. Особенно после того, как в Кремле убедились в неготовности Запада к новым жёстким санкциям против путинского режима. Отработав методы на Украине, РФ нагло ведёт себя у границ США в Беринговом проливе и в Атлантике. Не стесняется заявлять права на территории суверенных государств, в частности на норвежский Шпицберген, и пугать страны Балтии военными учениями и "случайными" пересечениями границ. Исповедуя принцип "кто сильнее – тот и прав", Россия, несмотря на введённые в её отношении санкции, не собирается исполнять решения международных инстанций до тех пор, пока они не станут отвечать личным интересам Владимира Путина.

Москва создаёт очаги нестабильности по всему миру, и не может выступать гарантом стабильности и безопасности. Путинский режим поставил под угрозу безопасность и благосостояние, в первую очередь, российских граждан, и создал самое худшее реноме, заклеймив государство и народ на страницах мировой истории. Россию сейчас представляют, и будут помнить, в ипостаси агрессора и разжигателя войны. Никакие достижения россиян не смогут оправдать позор и кровь, которая осталась на руках кремлёвских кукловодов.

Владимир Путин ставит политические цели выше безопасности. Своим отношением и поведением на международной арене Россия только дискредитирует те международные площадки, которые использует для проведения информационных кампаний и "клоунады". Москва злоупотребляет статусом постоянного члена в Совете Безопасности ООН, и не может дальше выполнять это важную и почётную миссию, наряду с КНР, Великобританией, Францией и США, так как давно не защищает и не обеспечивает международный мир и безопасность.

Официальные представители российской власти неоднократно заявляли о нежелании Москвы следовать решениям международных институций и исполнять действующие соглашения. В частности, в 2015 году по прямому указанию Владимира Путина Конституционный Суд РФ вынес решение о примате национального права над международным. В 2020 году эта норма была внесена в Конституцию РФ в ходе так называемой путинской конституционной реформы. Очевидно, что страна, не признающая решения международных инстанций, не может иметь такой высокий статус, как постоянный член Совета Безопасности ООН.

Государство Путина, оккупировавшее и аннексировавшее Крымский полуостров, спонсирующее терроризм на востоке Украины, поддерживающее преступный режим Асада в Сирии, который подозревается в использовании химического оружия против мирного населения, использующее методы устрашения или физического уничтожения своих же граждан (Немцов, Березовский, Литвиненко, Скрипаль, Навальный и прочие) нельзя считать добросовестным и исполняющим международные обязательства. В своём видеообращении к 75-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, Владимир Путин решил напомнить миру о запрете химического, биологического и токсинного оружия, но вместо этого напомнил о собственном цинизме, ведь заявление было сделано после отравления Навального химическим оружием — боевым ядом группы "Новичок".

А ещё о том, что без выполнения Будапештского меморандума и деоккупации украинских земель невозможно полное разоружение и мир, свободный от ядерного оружия.