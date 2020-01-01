"Ябедам" заплатять, кордон зміцнять, нардепів покарають: що змінилося з 1 січня 2020 року в Україні

З 1 січня 2020 року в Україні набуває чинності перелік нововведень, покликаних поліпшити якість життя.

Наскільки це результативно, і чи справді жити стане легше, покаже час. А поки OBOZREVATEL пропонує вам дізнатися, що змінилося для України з сьогоднішнього дня.

Що зміниться в Україні в 2020 році Ілюстрація

Депутати втратили недоторканність

З 1 січня 2020 року в Україні припиняє діяти недоторканність народних депутатів.

Проєкт №7203 був внесений в Раду 8 скликання п'ятим президентом України Петром Порошенком. 3 вересня 2019 року Верховна Рада затвердила зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності.

Зокрема, документ виключив положення Конституції про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Почнуть платити за скарги на чиновників

1 січня 2020 році вступив у силу Закон про викривач корупції. Документ був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 16 листопада.

Головні пункти:

викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;

на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

"ябед" будуть захищати від звільнення, переслідувань, а їх імена обіцяють тримати в секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування.

Візьмуться за зміцнення кордону з Росією

Вступив у силу Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" №232-IX.

Як запевнили в команді Зеленського, він дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, перш за все з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони і захисту державного кордону.

Цей закон вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закон "Про державний кордон України", згідно з якими органам Держприкордонслужби надаються у постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож , прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури.

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у зв'язку з облаштуванням державного кордону.

Введуть абонплату на газ

Уже з 1 січня 2020 року українці будуть одержувати платіжки за газ, навіть якщо зовсім не використовували блакитне паливо. Платити доведеться за інфраструктуру. Мовляв, щоб споживач у будь-який момент міг відкрити конфорку і отримати газ, потрібно утримувати трубопровід, обслуговувати цілу мережу.

Розмір абонентської плати буде розраховуватися індивідуально. Для цього середньомісячне споживання газу у кубометрах примножать на базовий коефіцієнт. Для сімей з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу на рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не перевищуватиме 16 грн.

Підвищать мінімальну зарплату

В Україні мінімальну зарплату в 2020 році повинні збільшити з 4173 до 4723 грн. Так, підвищення складе 550 грн.

Через підвищення "мінімалки" з нового року більш ніж на сто гривень зростає і єдиний соціальний внесок.

При цьому прожитковий мінімум підвищать тільки у липні 2020 року – на 91 грн, а з 1 грудня – ще на 71 грн. Так само з липня підвищать пенсії – з 1638 грн до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн. При очікуваної інфляції на рівні 5,5% більшу частину надбавки з'їсть зростання цін.

Введуть штрафи для "євроблях"

Як відомо, монобільшість Верховної Ради відстрочила штрафи за порушення митних правил при ввезенні автомобілів з іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року.

Однак з 1 січня 2020 року в Україні вводяться в дію штрафи:

за водіння машини на єврономерах – 8 500;

повторне протягом року водіння "евробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500;

від 20 до 30 діб – 85 000 долл;

від 30 діб – 170 000 грн.

Стануть жорсткіше карати п'яних водіїв

В Україні з 2020 року значно посилять штрафи для водіїв за керування авто в нетверезому стані. Такі заходи передбачає закон про кримінальні проступки, опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня.

Після вступу закону в силу, порушників чекатиме штраф у розмірі від 17 тис. До 34 тис. грн і обов'язкове позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. При повторному порушенні – до 51 тис. грн із забороною водити від 2 до 3 років.

Розпочнеться масштабна реформа освіти

З 1 січня 2020 року планують припинити фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) із кількістю учнів менше 40 і фінансування освітнього процесу в 10-11-х класах, де менше 20 учнів.

Навчальне навантаження на вчителя повинне зрости з 18 до 20 годин. За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України, це призведе до скорочення 44 тисяч педагогів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram