"Я зрозуміла, чому він любив Україну": вдова Маккейна виступила зі зворушливою заявою

Сінді Маккейн, вдова американського сенатора Джона Маккейна, відвідала Україну в складі місії спостерігачів на виборах президента.

На своїй сторінці у Twitter вона зазначила, що цією поїздкою хоче вшанувати пам'ять чоловіка, який безмежно любив Україну.

"Вважаю, що немає кращого способу відзначити доробок мого чоловіка, як продемонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку так глибоко дбав мій чоловік. Для мене честь бути у складі місії спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту", — написала Маккейн.

Вона додала, що покійний сенатор був прихильником українців у їх боротьбі за свободу та підтримував Революцію Гідності.

"Він назвав Євромайдан "однією з найбільш зворушливих подій, які я коли-небуть мав... Я ніколи не бачив подібного до того, чому ми стали свідками". Тепер я розумію, чому він любив Україну", — написала Сінді Маккейн у соцмережі.

