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"Я зрозуміла, чому він любив Україну": вдова Маккейна виступила зі зворушливою заявою

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Сінді Маккейн, вдова американського сенатора Джона Маккейна, відвідала Україну в складі місії спостерігачів на виборах президента.

На своїй сторінці у Twitter вона зазначила, що цією поїздкою хоче вшанувати пам'ять чоловіка, який безмежно любив Україну.

"Вважаю, що немає кращого способу відзначити доробок мого чоловіка, як продемонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку так глибоко дбав мій чоловік. Для мене честь бути у складі місії спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту", — написала Маккейн.

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Вона додала, що покійний сенатор був прихильником українців у їх боротьбі за свободу та підтримував Революцію Гідності.

"Він назвав Євромайдан "однією з найбільш зворушливих подій, які я коли-небуть мав... Я ніколи не бачив подібного до того, чому ми стали свідками". Тепер я розумію, чому він любив Україну", — написала Сінді Маккейн у соцмережі.

"Я зрозуміла, чому він любив Україну": вдова Маккейна виступила зі зворушливою заявою

Нагадаємо, Джон Маккейн жорстко критикував політику Кремля щодо України. Після його смерті прихильники політики РФ відкрито назвали політика ворогом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня до Києва прибули три сенатори і двоє членів Палати представників США. Вони мають намір провести переговори з українськими чиновниками та представниками американського бізнесу про партнерство між двома державами.

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Особа
Джон Маккейн
Місце
Україна
Теги
СШАвибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВыборы 2019політика
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