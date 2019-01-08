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''Я зроблю по-іншому!'' Зеленський назвав перший крок передвиборчої програми

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Кандидат у президенти України, актор і продюсер Володимир Зеленський буде писати свою передвиборчу програму разом із народом.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця). "Багато хто запитує: а що ж у нього з програмою? Я дещо вам прочитаю", – почав він і перерахував обіцянки попередніх кандидатів.

"Ні – монополіям, соціальні гарантії – кожному. Конкуренція у великому бізнесі і гарантії малому підприємництву. Антикорупційна люстрація. Скасування депутатської недоторканності. Стабілізація гривні. Збільшення витрат на медицину в 10 разів. Менші податки на зарплату, скасування ПДВ і ЄСВ. Ставки зменшити, офшори перекрити. Знаєте, що це? Це цитати різних передвиборчих програм різних політиків. І зараз, увага, запитання: де тут чиє?" – продовжив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Серіал "Слуга народу", скріншот

Потім він звернувся зі ще одним питанням: що з цих обіцянок було виконано?

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"Мені здається старі політики живуть простим дуже принципом: ні у кого нічого не запитали, багато пообіцяли, нічого не зробили. Я зроблю по-іншому: ми напишемо мою програму разом із тобою, ми напишемо разом із людьми, усією країною. Потім знайдемо шляхи вирішення усіх проблем, а згодом втілимо шляхи вирішення у життя. Отже, крок номер один: напиши п'ять проблем нашої країни", – звернувся Зеленський до своєї аудиторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленский паяц и потому просто обязан делать клоунские заявления. Его обещание писать предвыборную программу вместе с на тех условиях, что народ Украины в Украине де-юре никто и не имеет даже официального определения того, что собой представляет - это клоунская реприза. Пока народ Украины официально неизвестно кто его именем какой угодно дебил может как угодно злоупотреблять, чем занимается не только Зеленский, но и все другие претенденты на президентство.
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Yavorskyy Ihor
Yavorskyy Ihor
Судити Муженко і Гелетей.Поміняти всіх судів протягом року. Забрати в СБУ можливість кришувати економіку. Депутатів ВР 150. Гола зарплата всім. Прокурорів скоротити на 50 відсотків. Лишити тільки молодих. Армію перевести на контракт. Зарплату в армії підняти в 2 рази. Генералів звільнити всіх хто не був в окопах.За хабарництво довічне ув'язнення. Зробити мінімум податків і максимум для можливості закордонних інвесторів. Заборонити продавати землю українським олігархам. 20 відсотків грошей олігархів в державну казну. Офшори- тюрма. І тд
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
СМИ поговаривают...что томос уж летит назад в Стамбул к хозяевам)))))Врут наверно))))))))))))Но...в Софийском Соборе его уже точно ...нет)))))))))))))))Ау...Обозреватель
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кульшин Владимир, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))оценил юмор+++++Дурной народ...оооо...дурной)))А алкаш полетел?????
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Andreevski Andrey, Да - это точно. Только не оригинал, а копия и не в Стамбул, а в Москву на надгробную плиту Гунде!
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