''Я зроблю по-іншому!'' Зеленський назвав перший крок передвиборчої програми

Кандидат у президенти України, актор і продюсер Володимир Зеленський буде писати свою передвиборчу програму разом із народом.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця). "Багато хто запитує: а що ж у нього з програмою? Я дещо вам прочитаю", – почав він і перерахував обіцянки попередніх кандидатів.

"Ні – монополіям, соціальні гарантії – кожному. Конкуренція у великому бізнесі і гарантії малому підприємництву. Антикорупційна люстрація. Скасування депутатської недоторканності. Стабілізація гривні. Збільшення витрат на медицину в 10 разів. Менші податки на зарплату, скасування ПДВ і ЄСВ. Ставки зменшити, офшори перекрити. Знаєте, що це? Це цитати різних передвиборчих програм різних політиків. І зараз, увага, запитання: де тут чиє?" – продовжив Зеленський.

Володимир Зеленський Серіал "Слуга народу", скріншот

Потім він звернувся зі ще одним питанням: що з цих обіцянок було виконано?

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"Мені здається старі політики живуть простим дуже принципом: ні у кого нічого не запитали, багато пообіцяли, нічого не зробили. Я зроблю по-іншому: ми напишемо мою програму разом із тобою, ми напишемо разом із людьми, усією країною. Потім знайдемо шляхи вирішення усіх проблем, а згодом втілимо шляхи вирішення у життя. Отже, крок номер один: напиши п'ять проблем нашої країни", – звернувся Зеленський до своєї аудиторії.

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