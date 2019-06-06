"Я ж не президент": Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі

Другий президент України і представник у тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма прокоментував свою заяву про пропозицію не стріляти у відповідь на вогонь окупантів на Донбасі.

Кучма наголосив, що всі деталі щодо введення режиму тиші повинна прописати підгрупа ТКГ із техніки безпеки 19 червня. Про це він заявив під час брифінгу в Адміністрації президента.

Також він додав, що роками під час кожних домовленостей про припинення вогню вони не були дотримані.

Леонід Кучма про блокаду Скріншот

"Ви ще знаєте одну проблему, яка існує протягом цих років – провокаційні обстріли. Коли заїжджає якась установка або в дитячий садок, або в будинок який, або взагалі в населений пункт. І веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що йде з такого, умовно кажучи, дитячого садка, ми можемо давати відповідь?" – поцікавився екс-президент України.

Кучма наголосив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

"Відповідь завжди треба давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів, і так далі. Ми все ж повинні дотримуватися (режиму припинення вогню, – прим.ред.) в цьому плані..." – додав Кучма.

Коли у нього конкретно запитали про те, чи є наказ президента про те, щоб українські військові не стріляли у відповідь, Кучма сказав: "Я ж не президент (...) Війну треба вести військовими засобами".

Нагадаємо:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL, за рішенням президента Володимира Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі.

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