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/Політика

"Я завжди готовий!" Порошенко зробив заяву про об'єднання із Зеленським

18.9тЧитати матеріал російською

П'ятий глава України Петро Порошенко заявив, що партія "Європейська Солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни.

Таку заяву він зробив у прямому ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на запитання про можливість об'єднання з партіями українського глави Володимира Зеленського "Слуга народу" і музиканта Святослава Вакарчука "Голос".

"Я висловлюю надію, що нам вдасться об'єднатися для того, щоб продовжити наш рух до Європейського союзу і НАТО", – сказав Порошенко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот відеотрансляції "Прямого"

Він наголосив, що ті політсили, які виступають проти вступу в ЄС, не можуть бути з "Європейською Солідарністю" в союзі та коаліції. "Хто в це вірить – ласкаво просимо в команду", – додав політик.

"Ми ніколи не підемо на союз із "п'ятою колоною Януковича", з політичними силами, які розповзлися з тих чи інших потоків і намагаються принести до нас у дім "русскій мір". Ми тому повинні бути в парламенті, щоб дати їм відсіч. Крім нас зробити це нікому", – впевнений він.

При цьому Порошенко заявив, що готовий допомогти Зеленському в реалізації європейської інтеграції країни.

"Якщо потрібно, я завжди готовий допомогти: порадою, діями, зв'язками. Тому що це робота не на президента Зеленського або на п'ятого президента Порошенка, це робота на Україну", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо. Він також зазначив, що неприпустимо забороняти українським воїнам відкривати вогонь на обстріли російсько-терористичних сил.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019євроінтеграція
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність"політика
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
То, что Порошенко до сих пор не сидит в тюрьме, это не его заслуга, а временное недоразумение.
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ttt ta
ttt ta
С кем не объединишься, когда порося от корыта отодвинули
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Предводитель стада Свинарчуков снова лезет к кормушке...А что...народ...жалко борова...пусть еще покушает?...
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