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/Політика

"Я залишаюся": Порошенко зробив заяву про новий президентський термін

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П'ятий президент України Петро Порошенко, місце якого посів Володимир Зеленський, має намір знову йти на вибори глави держави в 2024 році.

Планами на майбутнє він поділився в інтерв'ю Die Welt. Порошенко пояснив причину свого рішення.

"Я буду шукати спосіб взяти участь у наступних президентських виборах. Але не тому, що я у владі, а тому, що хочу допомогти запобігти втраті того, чого ми досягли, як ми це зробили сто років тому", – заявив екс-глава України.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Він також пообіцяв залишитися в політиці і допомагати новообраному президенту порадою, якщо вона знадобиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко вже говорив про участь у наступних президентських перегонах.

У своїй прощальній промові в штабі екс-президент заявив, що не піде з політики і продовжить боротися.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Все зависит от хозяев из Вашингтона. Если будет нужно, то они опять назначат его гауляйтером. Нерабы-томосеки выполнят любую волю своего хозяина. Шароварники - генетические холопы.
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Томос тебе в помощь.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Советовать можно ТОЛЬКО тому, КТО ПРОСИТ твоего совета, иначе КАТЕГОРИЧЕСКИ этого делать НЕ НАДО!
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