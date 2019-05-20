"Я залишаюся": Порошенко зробив заяву про новий президентський термін

П'ятий президент України Петро Порошенко, місце якого посів Володимир Зеленський, має намір знову йти на вибори глави держави в 2024 році.
Планами на майбутнє він поділився в інтерв'ю Die Welt. Порошенко пояснив причину свого рішення.
"Я буду шукати спосіб взяти участь у наступних президентських виборах. Але не тому, що я у владі, а тому, що хочу допомогти запобігти втраті того, чого ми досягли, як ми це зробили сто років тому", – заявив екс-глава України.
Петро Порошенко
Він також пообіцяв залишитися в політиці і допомагати новообраному президенту порадою, якщо вона знадобиться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко вже говорив про участь у наступних президентських перегонах.
У своїй прощальній промові в штабі екс-президент заявив, що не піде з політики і продовжить боротися.
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