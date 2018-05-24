"Я закрию рота цьому сепарові!" Нардепи влаштували перепалку у прямому ефірі

Народний депутат ВО "Свобода" Олег Осуховський зчепився з лідером партії "Християнські соціалісти" Михайлом Добкіним у прямому ефірі.

Вони обмінялися обопільними претензіями під час ток-шоу "Український формат" на телеканалі NEWSONE.

"У першу чергу новий президент повинен здійснити перші три свої поїздки в Донецьк, потім у Луганськ, а потім до Сімферополя, де зустрінеться з людьми, яких називають громадянами України, але не зважають ні на їхні права, ні на їхні бажання і не цікавляться їхніми проблемами", - сказав Добкін.

Михайло Добкін Скріншот з відео

Після цього Осуховський почав викрикувати: "Текст по-дебільному написаний" (відсилка до відомого передвиборчого відео з Добкіним. - Ред.).

"Та тобі і тексти ніхто не пише. Ти їх читати не вмієш", - відповів ображений лідер "Християнських соціалістів".

"Я зараз закрию рота цьому сепарові... Ти знаєш, що я можу закрити", - пригрозив Осуховський.

"Після передачі розберемося", - відповів Добкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український політолог Володимир Фесенко і народний депутат Михайло Добкін влаштували перепалку в прямому ефірі через питання, як в країні необхідно відзначати 8 і 9 травня.