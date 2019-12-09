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9 грудня • оновлено в 23:56
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"Я з вами зближуватися не хочу": Гончаренко в Парижі поставив на місце пропагандиста Путіна

7.6т
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У депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка виник конфлікт з російським пропагандистом під час "нормандського саміту" в Парижі.

Як видно на відео, Гончаренко відмовився відповідати на запитання журналіста і заявив, що не має ніякого бажання з ним зближуватися. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гончаренко в Парижі поставив на місце пропагандиста Путіна

Гончаренко в Парижі поставив на місце пропагандиста Путіна

Скріншот

"Я вже втретє відповідаю на ваше запитання. Ви - пропагандист, і ви займаєтеся пропагандою. А журналісти тут теж є, і до них я ставлюся з повагою", - сказав Гончаренко.

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Потім російський журналіст заявив, що той заважає зближенню країн. "А вам не здається, що це ви сюди прийшли намагатися зі мною зблизитися? А я, чесно кажучи, з вами зближуватися не хочу", - відповів депутат. На що журналіст побажав Гончаренко "успіхів" і пересів в інше місце.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі порівняли появу президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна в Парижі на "Нормандському саміті".

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Олексій Гончаренко
Тег
пропаганда
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Правду Алексей сказал,Соловьев аид,ему даст денег на виллу под Вологдой.
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1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Губошлеп гончаренко, после Одессы тебя только палкой издалека трогать можно, ибо ты - дepьмо вонючее и фaшист
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2
4
Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, учите матчасть
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2
2
Гоша Злой
Гоша Злой
Леша жжет)
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