"Я з вами зближуватися не хочу": Гончаренко в Парижі поставив на місце пропагандиста Путіна

У депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка виник конфлікт з російським пропагандистом під час "нормандського саміту" в Парижі.

Як видно на відео, Гончаренко відмовився відповідати на запитання журналіста і заявив, що не має ніякого бажання з ним зближуватися. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гончаренко в Парижі поставив на місце пропагандиста Путіна Скріншот

"Я вже втретє відповідаю на ваше запитання. Ви - пропагандист, і ви займаєтеся пропагандою. А журналісти тут теж є, і до них я ставлюся з повагою", - сказав Гончаренко.

Потім російський журналіст заявив, що той заважає зближенню країн. "А вам не здається, що це ви сюди прийшли намагатися зі мною зблизитися? А я, чесно кажучи, з вами зближуватися не хочу", - відповів депутат. На що журналіст побажав Гончаренко "успіхів" і пересів в інше місце.

Поки всі чекають підсумкову прес-конференцію лідерів Нормандське четвірки, журналіст з Росії та Народний депутат Олексій Гончаренко сперечаються про зближення Києва і Москви. pic.twitter.com/acaN6F9dBd - Віталій Барабаненко (@ baraban088) December 9, 2019

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі порівняли появу президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна в Парижі на "Нормандському саміті".

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