ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Я з ним знайомий": Медведчук зробив заяву про відносини із Зеленським

1.5тЧитати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що ніколи не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає "112 Україна", також він повідомив, що не підтримує політичних поглядів глави держави.

"Я з ним знайомий, але ніколи не спілкувався. Більш того, я вже пояснив, що позиція пана Зеленського мені чужа", - сказав Медведчук.

Новини
Медведчук "випросив" у "Л/ДНР" полонених українців: з'явилася реакція СБУ

"І я її не підтримую, саме тому я і моя партія не підтримували його у другому турі, ми оголосили про перехід в опозицію 22 квітня, на наступний день після другого туру", - заявив він.

Зеленський і Медведчук

Зеленський і Медведчук

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході брифінгу 27 червня Зеленський жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій по поверненню полонених українців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир ЗеленськийВіктор Медведчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
24
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel