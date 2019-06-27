"Я з ним знайомий": Медведчук зробив заяву про відносини із Зеленським

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що ніколи не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає "112 Україна", також він повідомив, що не підтримує політичних поглядів глави держави.

"Я з ним знайомий, але ніколи не спілкувався. Більш того, я вже пояснив, що позиція пана Зеленського мені чужа", - сказав Медведчук.

"І я її не підтримую, саме тому я і моя партія не підтримували його у другому турі, ми оголосили про перехід в опозицію 22 квітня, на наступний день після другого туру", - заявив він.

Зеленський і Медведчук obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході брифінгу 27 червня Зеленський жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій по поверненню полонених українців.

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