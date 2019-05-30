"Я з дитинства за НАТО!" Вакарчук пояснив політику партії "Голос"

Музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що з дитинства виступає за вступ України в НАТО.

Про це він заявив у четвер, 30 травня, в ефірі ток-шоу "Право на владу", відповідаючи на запитання ведучого про те, що під час перебування нардепом в 2007-2008 роках Вакарчук не голосував за постанову щодо вступу України в НАТО.

Він заявив, що не пам'ятає такого, щоб "спеціально не голосував за вступ".

"Я, напевно, з дитинства, з того моменту, коли дізнався, що таке НАТО, вважав, що Україна повинна інтегруватися в усі європейські структури", - заявив Вакарчук.

Також музикантові нагадали, що тоді ж він не голосував за зняття депутатської недоторканності і скасування депутатських пільг, на що Вакарчук не дав чіткої відповіді.

Святослав Вакарчук скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук пообіцяв, що в його партії не буде людей, які є чинними народними депутатами, проте заявив про можливі винятки.

Також музикант пояснив, чому захотів знову стати народним депутатом, назвавши головне завдання його партії в парламенті.

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