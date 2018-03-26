"Я вже бачив війну": Москаль пояснив, чому підтримує Угорщину в конфлікті з Україною

Україна повинна змінити закон про освіту, через мовний пункту якого виник конфлікт між Києвом і Будапештом.

Про це в інтерв'ю УП розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"У 1991 році я бачив на власні очі збройний конфлікт у Придністров'ї. Там все почалося з мовного питання", - пояснив він свою позицію.

За словами Москаля, багато вчителів готові через мовної норми закону виїхати з країни.

"Я розмовляв з викладачами, які всі предмети викладають угорською. Вони кажуть, що не зможуть викладати алгебру, геометрію, фізику, хімію українською. Вони кажуть, що краще поїдуть в Угорщину, там не вистачає вчителів, які поїхали в інші країни ЄС. Угорці не проти того, що ми повинні знати українську мову в Україні. Але повинні бути особливі підходи до того. Угорці дуже бояться асиміляції. Не можна вчити всіх за однією методикою. Ми хочемо в ЄС. Але, якщо ви хочете туди прийти з однією українською мовою - це неправильно. Ура-патріоти говорять: "Тільки українська!". Ви хочете жити в якомусь інкубаторі? " - додав Москаль.

Нагадаємо, раніше Москаль розповів, як влаштував жорсткі чистки на Закарпатті .