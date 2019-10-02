"Я все розрулю": Зеленський відмовився пояснювати у Раді "формулу Штайнмаєра"

Президент України Володимир Зеленський відмовився з трибуни Верховної Ради пояснити свою позицію стосовно скандальної "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
При цьому на зустрічі з представниками парламентських фракцій гарант зазначав, що підписання цієї формули не означає капітуляцію України, передає "Українська правда".
Повідомляється, що Зеленський при спілкуванні нервувався, але говорив, "що все буде добре, він все розрулить і парламент може розслабитися".
"Зеленський казав, що все буде добре. Ніяких виборів без контролю територій", – поділилося джерело видання.
Зазначимо, що голови фракцій пропонували Зеленському вийти в сесійну залу і розповісти все те саме, щоб заспокоїти громадськість. Але президент відмовився, відповідаючи, що це зайве, бо раніше він уже все пояснив щодо "формули Штайнмаєра".
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України у Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у Мінську 1 жовтня.
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