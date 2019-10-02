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2 жовтня • оновлено в 15:51
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"Я все розрулю": Зеленський відмовився пояснювати у Раді "формулу Штайнмаєра"

8.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський відмовився з трибуни Верховної Ради пояснити свою позицію стосовно скандальної "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

При цьому на зустрічі з представниками парламентських фракцій гарант зазначав, що підписання цієї формули не означає капітуляцію України, передає "Українська правда".

Повідомляється, що Зеленський при спілкуванні нервувався, але говорив, "що все буде добре, він все розрулить і парламент може розслабитися".

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"Зеленський казав, що все буде добре. Ніяких виборів без контролю територій", – поділилося джерело видання.

Зазначимо, що голови фракцій пропонували Зеленському вийти в сесійну залу і розповісти все те саме, щоб заспокоїти громадськість. Але президент відмовився, відповідаючи, що це зайве, бо раніше він уже все пояснив щодо "формули Штайнмаєра".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Верховна Рада України
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ничего удивительного, вполне понятна его реакция, учитывая какая ответственность над ним нависла, поэтому любое лишнее слово - и нацики воспользуются шансом. Всему своё время !
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зрада! Революция Гнидости в опасности. За шо стрыбал майдан и сгинула небесна сотня ?! Одевайте боевые кастрюли и на майдан! Перемога, або смерть! СУГС!
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филипп филипыч
филипп филипыч
не понимаю почему зе боится этих 8%. за ним такая народная поддержка. а на каналы порошенко есть канал коломойского и медведчука
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Журавель Роман
Журавель Роман
филипп филипыч, дело в том что зе - он ссыкливый по сути своей. Да и сказки про 8% - это зелебобики себе на ночь рассказывают для общего самоуспокоения. А весь зе-лохторат - это в основном фейсбучные хомячки. Никто из них в случае чего на защиту своего кумира не выйдет. И Зе-чувак это понимает.
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руденко евгений
руденко евгений
филипп филипыч, не понимаешь ситуацию. Там даже не 8%, а меньше гораздо, но...Война, вооружённые группировки, в основном нациков, которым потакали всё время все президенты, несмотря на их слова. Не проведена реорганизация силовых ведомств. Силовые структуры на 100% заняты крышеванием бизнеса, и Зеленский для них опасен. Любое неосторожное движение может привести к необратимым последствиям.
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