"Я все розрулю": Зеленський відмовився пояснювати у Раді "формулу Штайнмаєра"

Президент України Володимир Зеленський відмовився з трибуни Верховної Ради пояснити свою позицію стосовно скандальної "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

При цьому на зустрічі з представниками парламентських фракцій гарант зазначав, що підписання цієї формули не означає капітуляцію України, передає "Українська правда".

Повідомляється, що Зеленський при спілкуванні нервувався, але говорив, "що все буде добре, він все розрулить і парламент може розслабитися".

"Зеленський казав, що все буде добре. Ніяких виборів без контролю територій", – поділилося джерело видання.

Зазначимо, що голови фракцій пропонували Зеленському вийти в сесійну залу і розповісти все те саме, щоб заспокоїти громадськість. Але президент відмовився, відповідаючи, що це зайве, бо раніше він уже все пояснив щодо "формули Штайнмаєра".

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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