"Я впорався": звільнений глава Закарпатської ОДА відповів Зеленському

Ігор Бондаренко не знає, чому президент Володимир Зеленський вирішив звільнити його з посади голови Закарпатської ОДА.

"Передумов до звільнення не було, як і ніяких зауважень. Я впевнений, що я впорався з усіма завданнями: за 5 місяців в області позитивні показники в усіх напрямках", – наводить його слова "Новое время".

Бондаренко заявив, що його команда також нібито вдало боролася з контрабандою, але підтвердити свої слова фактами він не зміг.

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"Ми дуже вдячні президенту за його рішення і не коментуємо його. Ми – люди командні", – додав Бондаренко.

Зеленський звільнив Бондаренко з посади голови Закарпатської ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Кривоноса відразу з двох посад.

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