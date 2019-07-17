"Я вірю!" Відомий продюсер Кондратюк підтримав "Голос" Вакарчука

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк підтримав партію Святослава Вакарчука "Голос".

Ролик із його заявою з цього приводу розмістили на сторінці політсили у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кондратюк заявив, що підтримує "Голос" зокрема і через те, що хоче, аби член партії та шоумен Сергій Притула став депутатом.

Кондратюк, Вакарчук і Притула

"А я у 2020 році провів Національний відбір на Євробачення. Сергію, давай, я в тебе вірю", – додав продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула розповів про свій вступ у партію "Голос" і про те, чому попросив Вакарчука поставити його аж 30 номером у списку.

Також він не виключив створення коаліції з партією "Слуга народу", але водночас зізнався, чого побоюється політсила Вакарчука.

Зі свого боку письменник Сергій Жадан заявив, що бачить Притулу спікером Верховної Ради.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!