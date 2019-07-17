"Я вірю!" Відомий продюсер Кондратюк підтримав "Голос" Вакарчука

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк підтримав партію Святослава Вакарчука "Голос".
Ролик із його заявою з цього приводу розмістили на сторінці політсили у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Кондратюк заявив, що підтримує "Голос" зокрема і через те, що хоче, аби член партії та шоумен Сергій Притула став депутатом.
Кондратюк, Вакарчук і Притула
"А я у 2020 році провів Національний відбір на Євробачення. Сергію, давай, я в тебе вірю", – додав продюсер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула розповів про свій вступ у партію "Голос" і про те, чому попросив Вакарчука поставити його аж 30 номером у списку.
Також він не виключив створення коаліції з партією "Слуга народу", але водночас зізнався, чого побоюється політсила Вакарчука.
Зі свого боку письменник Сергій Жадан заявив, що бачить Притулу спікером Верховної Ради.
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