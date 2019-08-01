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"Я винен": Порошенко назвав свої головні помилки на посаді президента

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П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що головною причиною його низьких рейтингів стало те, що він сконцентрував увагу на болючих, але необхідних реформах, а не на штучній підтримці електоральних симпатій.

Таку думку він висловив у інтерв'ю "Українській правді", заявивши, що вважає себе не просто політиком, а державним діячем.

"Я людина, яка ці п'ять років не боролася за рейтинги, бо це абсолютно різні речі. Кажуть, що політик бореться за рейтинг, а державний діяч бореться за те, щоб змінити державу. Я точно відношу себе до державних діячів. Якби я кожен свій крок вимірював лайками у ФБ або відсотками рейтингу, жодна з реформ не відбулася б. Жодна! Тому що більшість реформ непопулярні. І це та ціна. Якби перед паном Зеленським зараз стояла Україна 2014...", – сказав Порошенко, наголосивши, що може сказати, в чому винен.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

УП

"Я вам намагаюся пояснити свою позицію. Ви намагаєтеся причепити мені комплекс провини. Якщо вам для інтерв'ю дуже потрібно, щоб Порошенко щось знайшов і сказав, що я винен, то я винен. У комунікаційній політиці. Це було слабке місце. В тому, що ми не захистилися від російської інформаційної агресії. Це було слабке місце. У тому, що ми не захистилися і ви не захистилися від фейкових новин. Тому що у нас не було механізму, ми були не готові до того, що Росія буде використовувати демократичні інструменти для боротьби проти демократії. Я винен. Бо на мені лежало питання безпеки. Я вам сказав, що у мене були помилки і були успіхи в кадровій політиці. Але якщо брати те, що зроблено, то я пишаюся тим, що зроблено, незважаючи на помилки", – заявив п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко пояснив чому "Європейська солідарність" посіла четверте місце на виборах до Верховної Ради.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко, отправляясь на Мальдивы, говорит Парубию: -Остаешься за меня в партии. -Так я могу пользоваться партийной кассой? -Нет, будешь вместо меня ходить на допросы в Госбюро расследований.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Госбюро расследований завело 11 уголовных дел на Порошенко. То есть, пока известно только 11 подвигов украинского Геракла.
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Петров Василий
Петров Василий
В чем он неоспоримо прав - Если бы перед г-ном Зеленским сейчас стояла Украина 2014...
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