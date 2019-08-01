"Я винен": Порошенко назвав свої головні помилки на посаді президента

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що головною причиною його низьких рейтингів стало те, що він сконцентрував увагу на болючих, але необхідних реформах, а не на штучній підтримці електоральних симпатій.

Таку думку він висловив у інтерв'ю "Українській правді", заявивши, що вважає себе не просто політиком, а державним діячем.

"Я людина, яка ці п'ять років не боролася за рейтинги, бо це абсолютно різні речі. Кажуть, що політик бореться за рейтинг, а державний діяч бореться за те, щоб змінити державу. Я точно відношу себе до державних діячів. Якби я кожен свій крок вимірював лайками у ФБ або відсотками рейтингу, жодна з реформ не відбулася б. Жодна! Тому що більшість реформ непопулярні. І це та ціна. Якби перед паном Зеленським зараз стояла Україна 2014...", – сказав Порошенко, наголосивши, що може сказати, в чому винен.

Петро Порошенко УП

"Я вам намагаюся пояснити свою позицію. Ви намагаєтеся причепити мені комплекс провини. Якщо вам для інтерв'ю дуже потрібно, щоб Порошенко щось знайшов і сказав, що я винен, то я винен. У комунікаційній політиці. Це було слабке місце. В тому, що ми не захистилися від російської інформаційної агресії. Це було слабке місце. У тому, що ми не захистилися і ви не захистилися від фейкових новин. Тому що у нас не було механізму, ми були не готові до того, що Росія буде використовувати демократичні інструменти для боротьби проти демократії. Я винен. Бо на мені лежало питання безпеки. Я вам сказав, що у мене були помилки і були успіхи в кадровій політиці. Але якщо брати те, що зроблено, то я пишаюся тим, що зроблено, незважаючи на помилки", – заявив п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко пояснив чому "Європейська солідарність" посіла четверте місце на виборах до Верховної Ради.

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