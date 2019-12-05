"Я вимагаю!" Зеленський виступив із гучною заявою після пожежі в Одесі

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня, заявив, що дав Кабінету міністрів завдання в місячний термін привести до ладу пожежну безпеку в країні.

Таку реакцію президента викликала масштабна пожежа в коледжі Одеси, яка 4 грудня призвела до людських жертв. Відповідний пост з'явився на сторінці глави держави в Facebook.

Так, президент зобов'язав уряд разом із органами місцевого самоврядування провести детальну і всебічну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки закладів, установ і організацій із масовим перебуванням людей: дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів та вищих навчальних закладів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я та соціальної захисту населення, державних об'єктів критичної і транспортної інфраструктури.

Зеленський виступив із вимогою після пожежі в Одесі Политека

Крім того, він закликав ретельно перевірити чиновників, які стежать за дотриманням правил безпеки.

"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної або техногенної безпеки, домагатися їх безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, що їх вчинили", – додав Зеленський.

"Давайте будемо відповідальними і вивчимо нарешті отримані страшні уроки заради збереження найціннішого – життя українських громадян. Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції прошу доповісти до 10 січня 2020 року", – резюмував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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