"Я вимагаю!" Зеленський виступив із гучною заявою після пожежі в Одесі

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня, заявив, що дав Кабінету міністрів завдання в місячний термін привести до ладу пожежну безпеку в країні.
Таку реакцію президента викликала масштабна пожежа в коледжі Одеси, яка 4 грудня призвела до людських жертв. Відповідний пост з'явився на сторінці глави держави в Facebook.
Так, президент зобов'язав уряд разом із органами місцевого самоврядування провести детальну і всебічну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки закладів, установ і організацій із масовим перебуванням людей: дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів та вищих навчальних закладів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я та соціальної захисту населення, державних об'єктів критичної і транспортної інфраструктури.
Зеленський виступив із вимогою після пожежі в Одесі
Политека
Крім того, він закликав ретельно перевірити чиновників, які стежать за дотриманням правил безпеки.
"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної або техногенної безпеки, домагатися їх безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, що їх вчинили", – додав Зеленський.
"Давайте будемо відповідальними і вивчимо нарешті отримані страшні уроки заради збереження найціннішого – життя українських громадян. Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції прошу доповісти до 10 січня 2020 року", – резюмував глава держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь охопив майже всі поверхи. У результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже дізналися батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".