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"Я вам не вірю!" Зеленський зганьбив голову поліції Житомирщини

5.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський публічно присоромив начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененка за слабку боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

Це сталося під час робочого візиту глави держави в Житомирську область в понеділок, 12 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Суперечка почалася з питання Зеленського до Печененка про те, що відбувається в Житомирській області. Він відповів президенту, що ведеться боротьба з незаконним видобутком бурштину.

"Яким чином? Вам приємно, що про поліцію кажуть, що ви всі теж у схемі? Як нам жити, українцям, з цим?" – обурився Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Печененко погодився з ним і відповів, що це неприємно чути. Однак Зеленський відповів йому новими претензіями.

"Я вам не вірю, рекомендую покинути вашу посаду. Ви за чотири роки говорите, що припинили. Може, ви нормальна людина і в схемі не були, але ви нічого не можете зробити з піратами бурштину", – сказав президент.

Крім того, Зеленський зажадав звільнити начальника СБУ в Житомирській області та інших посадових осіб місцевої поліції і прокуратури через бурштинові схеми. Чистки керівництва СБУ він анонсував також в Рівненській та Волинській облатсі. Вимогу змінити керівництво структури в цих областях він озвучив першому заступнику голови СБУ Івану Баканова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського сталася суперечка з в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем під час візиту глави держави до Миколаєва 17 червня. Розмова велася про обов'язки чиновника.

У Миколаєві президент також посварився з директором аеропорту Федором Барною. "Ви хочете нам допомогти, чи нас пошикувати тут всіх?" – запитав Барна у Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський, заслухавши доповіді керівників і виконувачів обов'язків керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецької, Волинської, Львівської) щодо боротьби з контрабандою, також порушив питання про їх звільнення.

Після цього Закарпатська митниця рекордно збільшила надходження до державного бюджету.

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Тема
бурштинові війни
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Житомир
Тег
Національна поліція України
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