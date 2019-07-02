"Це не "Квартал": ідеї Зеленського щодо Донбасу нарвалися на гостру критику

Президент України Володимир Зеленський в питанні війни на Донбасі діє як спадкоємець п'ятого президента України Петра Порошенка.

"На жаль, мої надії на нового президента тануть щодня", – сказав в коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив: "Я покладав величезну надію на Зеленського в тому плані, що його команда визнає факт війни. Для того щоб її закінчити, її треба спочатку визнати. Допоки ми не визнаємо факту війни на Донбасі, ми її ніколи не закінчимо".

Команда Зе після другого туру президентських виборів в Україні NewsOne

Зокрема, за словами Жданова, "Зеленський витягнув ідею розведення військ 2016 року, одним з авторів якої є Кучма, і він намагається нахрапом, наскоком вирішити це питання".

У той же час експерт підкреслив: вирішення питання припинення війни на Донбасі має "єдину умову": "якщо у Зеленського особиста домовленість з Путіним, тому що процесами на тому боці управляє особисто президент Росії. Більше ніхто не може вплинути на процес".

"Якщо у нього є особиста домовленість, він може зупинити конфлікт, але на яких умовах – це вже буде питання другорядне", – зауважив експерт.

"Якщо у нього такої домовленості немає, це все дилетантство, це дитячий садок. Ці метання з боку в бік – а давайте мову, а давайте війська відведемо, а давайте припинимо стріляти у відповідь... Це все дитячий лепет на галявині", – заявив Жданов.

"Я в шоці. Вони, мабуть, досі не зрозуміли, куди вони потрапили, що це не студія "Квартал", – резюмував він і зізнався, що на чергових президентських виборах голосував за Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL, керівник Адміністрації президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

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