"Я українець!" Зеленський потужно привітав Україну з Днем соборності

Президент України Володимир Зеленський вранці 22 січня привітав українців з Днем соборності.

Відеозвернення глава держави опублікував на своїй сторінці у Facebook. Зеленський згадав про Акт злуки УНР і ЗУНР (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Президент нагадав про головні цінності, які повинні об'єднувати громадян України.

"Я українець, тому що живу за законом, завжди готовий, якщо буде потреба, захистити свою рідну землю. Я зразок для пострадянського простору в захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, суспільства, нульової толерантності до корупції. Я українець, тому що відповідальний громадянин, я плачу податки, не їду на червоне світло, правильно паркуюся, ніколи на сідаю за кермо п'яним", – сказав Зеленський.

"Я українець, тому що ми найкращі в спорті, в науці, в IT. Я веду здоровий спосіб життя, вчу іноземні мови, підтримую рівні можливості реалізації для чоловіків і жінок. Поважаю права всіх національних меншин і всіх релігій", – додав президент .

Він також підкреслив, що українці повинні стати першими в усьому.

"Так, це мрія. Але загальна мрія завжди була для нас рушієм. Тією силою, яка нам зараз так потрібна", – сказав Зеленський.

Також глава держави взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди Дня соборності України.

День соборності України Офіс президента

День соборності України Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня в Києві відбудеться Марш пам'яті на честь перших загиблих учасників Революції Гідності.

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