'Я тобі не лох!' Зеленському дали пораду щодо зустрічі з Путіним

Президент Росії Володимир Путін поводиться із президентом України Володимиром Зеленським як досвідчений картковий шулер, який добре вміє "розводити лохів".

Таку думку висловив у ефірі ObozTV український письменник і громадський діяч Віталій Капранов, коментуючи резонансну фразу Зеленського "я тобі не лох!"

На запитання, що б він порадив українському президенту, письменник відповів: "Це дуже складно. Він, по-перше, "всезнайко", по-друге, він вискочив на такі висоти, що зараз критика відключена. Він реально вірить, що зараз все вирішить. Якби він запитав, я б йому порадив припинити вірити в те, що він всемогутній. Бо якщо тут "кидануть", це вже буде "кидок" смертельний. А "кидануть" 100%, з того боку – "розводили" .

"Ми в юності багато спілкувалися з представниками ігрового бізнесу, але не з тими, що грають в казино, а з тими, що грають у карти в під'їздах і на пляжах. Чули неодноразово, що таке лох і як із ним треба поводитися. Мушу сказати, що Путін цілком відповідає цим канонам. Він поводиться саме так, як поводяться з лохами "розводили", "шпильові", шулери тощо. Коли ти бачиш все, що бачив 30 років тому, і це вже стосується твого президента, стає дуже сумно", – наголосив він.

Капранов зазначив, що на місці Зеленського він би не прагнув поговорити з Путіним "очі в очі", а почав би "ховатися за фахівців".

"Фахівців хороших багато, зокрема у міжнародних відносинах... У тебе поруч мають сидіти міністр, віцепрем'єр, дипломат із досвідом, який не дає розмові з'їхати на якісь манівці, який тримає лінію. А ти можеш як у грі "хороший поліцейський-поганий поліцейський" – бути хорошим поліцейським і посміхатися. Тут сидить людина, яка знає протоколи і каже – Володимире Олександровичу, цього не можна. Бачите – він каже не можна, що я можу зробити? А ми з тобою друзі, все нормально", – пояснив письменник.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, письменник Віталій Капранов також висловив переконання, що навіть якщо Україна відведе війська з Донбасу, мир на сході України не настане.

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