Корабельная Сосна.

Ты - женщина.

Ты - депутат.

Ты - член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ты - глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Где твоё достоинство?

Ты зачем этих конченых оправдываешь?

Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений?

Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством?

Эти два заплывших Ален Делона.

Тебя - женщину, превратили в бабу

Тебя - женщину, обсуждают как кобылу.

Тебя - женщину, прировняли то ли к бревну, то ли к проституке.

Они не обсуждают твой ум.

Они не обсуждают твоё образование.

Они не обсуждают твой профессионализм.

Они обсуждают твой тюнинг.

#Я_ТЕБЕ_НЕ_СОСНА

#Я_ТЕБЕ_НЕ_БАБА

Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой Фракции нет яиц публично признаться и извиниться.

И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента.

Ау! Там в Дурдоме.

Вы не корабельные сосны.

Вы не рабочие бабы.

Не молчите.

Напоследок.

Мне грустно, что мудрый украинский народ выбрал это отребье нашей общей властью и продолжает ждать от этих чучел исполнения своих мечт.

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