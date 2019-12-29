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30 грудня • оновлено в 00:08
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"Я так чекала цього дня!" Звільнена з полону українка дала зворушливий коментар. Відео

2.4т
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Олена Сорокіна, яку звільнили з полону в ході великого обміну 29 грудня, розповіла, у чому її звинуватили терористи самопроголошених республік.

Жінка розвішувала в Луганську листівки, де були привітання з Днем незалежності України і отримала за це 13 років в'язниці. Зворушливий коментар опублікували Факти ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами українки, вона пробула в ув'язненні недовго - близько двох років, і кожен день чекала звільнення з полону. Про майбутній великий обмін жінка дізналася по телебаченню.

Звільнена з полону українка дала зворушливий коментар

Звільнена з полону українка дала зворушливий коментар

Скріншот з відео

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"Нам говорили, вас ніхто не поміняє, ви будете сидіти, але я не вірила. Я не довго сиділа, років зо два. Дали мені 13 років. Я розвішувала в місті листівки, вітала з Днем незалежності Луганськ і Україну і "засвітилася" на цьому. П'ять років я чекала, що прийде Україна, не виїжджала. Мені друзі говорили "чому ти не їдеш?". А я відповідала, що буду чекати наших, кому-то треба наших зустрічати. Не дочекалася", - сказала звільнена українка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що багато затриманих відмовилися повертатися в "Л/ДНР" з України в рамках обміну полоненими 29 грудня.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмін полоненими
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