"Я спокійний": звільнений Луценко висловився про заборону на виїзд з України

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який 29 серпня написав заяву про відставку, заявив, що після відходу з посади буде займатися спортом і своїм здоров'ям.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім того, Луценко планує створити благодійний фонд на підтримку української книги.

Юрій Луценко Скрін відео

"Політика поки мене не кличе. Як ви, мабуть, помітили, фактично весь цикл політичних подій у країні вичерпано. Дивлячись на сьогоднішні рішення парламенту... думаю, що навіть місцеві вибори можна вважати вже пройденим етапом", – сказав він.

"Не виключаю, що мені придумають якусь іншу роботу ті, хто так палко чекав 3 роки і 4 місяці мого зняття [з посади]", – додав Луценко.

Відносно судової заборони на перетин кордонів України він сказав: "Це ще нічого не означає".

При цьому політик додав, що "спокійний", однак не виключає, що недоброзичливці можуть попіаритися на подібних розслідуваннях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявляв, що подасть у відставку з посади, коли буде обраний новий парламент.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!