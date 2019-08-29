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"Я спокійний": звільнений Луценко висловився про заборону на виїзд з України

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Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який 29 серпня написав заяву про відставку, заявив, що після відходу з посади буде займатися спортом і своїм здоров'ям.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім того, Луценко планує створити благодійний фонд на підтримку української книги.

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Юрій Луценко

Юрій Луценко

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"Політика поки мене не кличе. Як ви, мабуть, помітили, фактично весь цикл політичних подій у країні вичерпано. Дивлячись на сьогоднішні рішення парламенту... думаю, що навіть місцеві вибори можна вважати вже пройденим етапом", – сказав він.

"Не виключаю, що мені придумають якусь іншу роботу ті, хто так палко чекав 3 роки і 4 місяці мого зняття [з посади]", – додав Луценко.

Відносно судової заборони на перетин кордонів України він сказав: "Це ще нічого не означає".

При цьому політик додав, що "спокійний", однак не виключає, що недоброзичливці можуть попіаритися на подібних розслідуваннях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявляв, що подасть у відставку з посади, коли буде обраний новий парламент.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
видео Генеральна прокуратура України політика
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
карьтавого и рюкзачного на зону
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Карпов Стас
Карпов Стас
Человек без должного юридического образования на должности Генерального прокурора. Еще и с судимостью. Удивительно! Это в стране, которая считает себя европейской.
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
ЗдоровьЯм ????? Обоз )))))
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