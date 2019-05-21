ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Я скучив!" Саакашвілі анонсував гучне повернення в Україну

9.7тЧитати матеріал російською

Третій президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Україну.

Політик у відеозверненні зазначив, що українські суди затягують із розглядом його справ.

"Щодо мене була порушена справедливість. Я скучив за Україною, за своїм друзями та близькими. Я вважаю Україну своєю другою домівкою, Київ, як і Одесу, – своїми рідними містами. Громадянства мене позбавили штучно. У суді мої справи не розглядаються. Вони кажуть, що треба експертизу провести, а на експертизу в них дворічна черга. Зі мною грають у наперстки", – заявив Саакашвілі.

Новини
"Коханка Саакашвілі" потрапила в ДТП у Москві: фото з місця аварії

Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський на церемонії інавгурації заявив, що всі українці, які бажають будувати нову державу, можуть приїхати в країну.

"Він обіцяв усім громадянство. Мені потрібно його відновити. А для початку необхідно просто пропустити мене на територію України. Прикордонні війська отримали заборону від Порошенка на мій в'їзд. Сподіваюся, що він буде скасований дуже швидко. Я збираюся прилетіти в Україну – ось моя відповідь. До зустрічі в Києві!" – додав Саакашвілі.

Зазначимо, що точну дату повернення в Україну він не назвав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхеїл Саакашвілі заявив, що після виборів президента України чекає зняття заборони на в'їзд у країну.

Також екс-президент Грузії записав відеозвернення до Володимира Зеленського.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Міхеїл СаакашвіліВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
79
35
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Искусственно получил,искусственно лишили.в чем проблема?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Еще один клоун в Укро-цирк возвращается. В отряде свидомых дебилов пополнение
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Livesey David
Livesey David
Соскучился, давно по крышам не бега?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки