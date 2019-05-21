"Я скучив!" Саакашвілі анонсував гучне повернення в Україну

Третій президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Україну.

Політик у відеозверненні зазначив, що українські суди затягують із розглядом його справ.

"Щодо мене була порушена справедливість. Я скучив за Україною, за своїм друзями та близькими. Я вважаю Україну своєю другою домівкою, Київ, як і Одесу, – своїми рідними містами. Громадянства мене позбавили штучно. У суді мої справи не розглядаються. Вони кажуть, що треба експертизу провести, а на експертизу в них дворічна черга. Зі мною грають у наперстки", – заявив Саакашвілі.

Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський на церемонії інавгурації заявив, що всі українці, які бажають будувати нову державу, можуть приїхати в країну.

"Він обіцяв усім громадянство. Мені потрібно його відновити. А для початку необхідно просто пропустити мене на територію України. Прикордонні війська отримали заборону від Порошенка на мій в'їзд. Сподіваюся, що він буде скасований дуже швидко. Я збираюся прилетіти в Україну – ось моя відповідь. До зустрічі в Києві!" – додав Саакашвілі.

Зазначимо, що точну дату повернення в Україну він не назвав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхеїл Саакашвілі заявив, що після виборів президента України чекає зняття заборони на в'їзд у країну.

Також екс-президент Грузії записав відеозвернення до Володимира Зеленського.

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