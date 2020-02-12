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12 лютого • оновлено в 18:43
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"Я що, ханжа, чи що?" Арахамія поділився одкровеннями про походи на "порно-шоу"

1.6т
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Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія на вважає чимось поганим участь в різних "еротичних виставах".

В інтерв'ю "Країні" він заявив, що сам бував в нічних клубах на вистави, подібні тій, що відвідував глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

Глава фракції "Слуга народу" на бачить нічого поганого в еротичних шоу

Глава фракції "Слуга народу" на бачить нічого поганого в еротичних шоу

censor.net.ua

"Бував. У різних місцях і різних країнах. Я молода людина, хоч і сімейний. Я був в Лас-Вегасі, там багато таких шоу. Знаєте, все, що було в Вегасі, залишається у Вегасі. Я що, ханжа, що чи?" – сказав глава фракції "Слуга народу".

На питання про те, як його дружина ставиться до таких походжень, Арахамія відповів, що у нього ліберальні погляди.

"А що в цьому такого? Хіба еротика – це погано? У мене ліберальні погляди. Я взагалі за те, щоб це все легалізувати. Нефьодов молодий хлопець, і що він робив в тому клубі – це його особиста ситуація з дружиною. Якби це було в робочий час і за державні гроші – інша справа. А так, це вивертання нижньої білизни на публіку", – переконаний він.

Максим Нефьодов на "порно-шоу" в елітному київському клубі Queen

Максим Нефьодов на "порно-шоу" в елітному київському клубі Queen

Страна

При цьому Арахамія зазначив, що в ситуації з главою ДМС його хвилює тільки одне: чи були розмитнені аксесуари, які були на відео.

Максим Нефьодов на "порно-шоу" в елітному київському клубі Queen

Максим Нефьодов на "порно-шоу" в елітному київському клубі Queen

Страна

"Якщо ванна, ремені, свічки були завезені не контрабандним способом – питань немає. А дівчата, наскільки я зрозумів, це просто піджейки в клубі, це ж законна робота, нічого такого в цьому немає. Це ж не проституція", – підсумував керівник парламентської фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся скандал навколо розваг голови Державної митної служби України Максима Нефьодова. Його зняли на відео в елітному київському клубі Queen разом з напівоголеними дівчатами в еротичних масках.

Сам Нефьодов не бачить нічого поганого в цьому, оскільки "дівчата не оголені" і він "нічого страшного не робить". Однак така поведінка чиновника психолог Неллі Верховська назвала "підкресленим цинізмом".

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Особи
Максим Нефьодов Давид Арахамія
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Державна митна служба України
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семенов Александр
семенов Александр
дА ОНИ ВМЕСТЕ ТУДА ХОДИЛИ, дАВИДКА ЭТО ВИДЕО И СНИМАЛ
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
это бaндa мoральных уpoдoв уже с Украиной сделали тоже самое, на что они раньше ходили смотреть в пopнo-заведениях. Какое нравственное падение в "управленцах" государством...Если раньше люди ходили на оперу, в театр, на концерты и рассказывали об этом, о высоких чувствах, которые пробудились у них в душE от прикосновения с высоким искусством, то сейчас это -чмo- с ярко выраженным отпечатком дeбилa на рылe хвастается посещением пopнo-притoнов...Днo полное.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Отправить чурку на родину в абхазию,пусть там поучаствует.
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