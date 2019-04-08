"Я – російськомовний!" Порошенко здивував польським та румунським зверненням до жителів Донбасу

Президент України Петро Порошенко раптово заговорив по-болгарському, румунському та польському, закликаючи жителів Донбасу зберегти країну і не акцентувати увагу на проблемі мови.

Із незвичайним посланням виступив він в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, 8 квітня.

"Перша позиція: ми повинні зберегти Україну. І ніхто не буде зазіхати на ваше право говорити російською. Я дуже добре вас розумію. Я сам російськомовний. Я вже кілька разів говорив, що раніше говорив тільки російською. Для мене це природно і я готовий позмагатися з ким завгодно, написати диктант або твір", – сказав президент.

Петро Порошенко Twitter Петро Порошенко

За словами президента він легко говорить іншими мовами: румунською, болгарською, польською, англійською та французькою, оскільки жив у різному мовному середовищі. Порошенко зізнався, що може без перекладача спілкуватися з багатьма главами інших держав і запевнив, що готовий захищати право кожного на рідну мову.

"Але вивчіть українську! І все у вас буде добре. Людині потрібно створити комфортні умови і в жодному разі не забороняти спілкуватися тією мовою, якою вона говорить. Я, як гарант конституційних прав людини, точно знаю, як це захистити", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко пройшовся по своєму опоненту Володимиру Зеленському, обурившись, що той більше не вважає Росію агресором.

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