"Я раджуся з нею": Зеленський відверто розповів про стосунки з дружиною

Президент України Володимир Зеленський часто радиться зі своєю дружиною Оленою зі складних питань.

Про це він сказав в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану з приводу 100 днів перебування на посаді. Зеленський зазначив, що першій леді досі дискомфортно через увагу, яку їй приділяють ЗМІ.

Зеленський розповів про дружину Олену

"Вона не любить, коли про неї говорять. Навіть коли добре говорять про неї в соцмережах, вона не любить стільки уваги. Їй складно, тому що вона дуже відповідальна людина, мені здається, що навіть відповідальніша за мене, тому що вона кожну деталь розбирає", - сказав Зеленський.

"Я раджуся з нею, кажу відверто, з дуже складних питань, тому що у неї дуже твереза думка. Кожній людині потрібні люди, які говорять правду. Потрібно бути в теплій ванні, особливо, коли ти президент України, або будь-яка інша відповідальна посада, це дуже важливо", - додав він.

Олена Зеленська скріншот

Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський зізнався, як змінилися його відносини з батьками після обрання президентом України.

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