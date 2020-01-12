"Я поверну всіх загиблих!" Зеленського розкритикували за слова про жертв аварії літака МАУ

У мережі розкритикували президента України Володимира Зеленського за текст відеозвернення про жертв в катастрофі з літаком МАУ, який збили в Тегерані іранською ракетою.

Українці негативно відреагували на фразу президента "я поверну всіх загиблих близьким і рідним". Гнівні коментарі користувачі залишили під відео, яке опублікували на сторінці Офісу президента в Facebook.

Деякі відзначили непрофесіоналізм пресслужби Зеленського, яка "програє і впливає на імідж президента та України в цілому".

"Що значить" Я поверну"? А то без тебе не повернули б, так? Україна поверне!",

"Не я, а Україна! Або ви, пане президенте, за свій рахунок збираєтеся це робити? Гидко дивитися на вас і слухати ці лінгвістичні піруети",

"Що значить "Я поверну всіх загиблих близьким и рідним ? Тіла загиблих не віддають? Що сталося? Чому особисто президент береться їх повертати? Якісь труднощі? Він особисто буде перевізником?",

Зеленського розкритикували за слова про жертв аварії літака МАУ Колаж

"Ми всі розуміємо, довіряємо Вам, але Ваш офіс дискредитує президентську посаду. Невже не можна взяти високопрофесійну людину прессекретарем! Ви не повинні брати всі помилки на себе особисто. Програє пресслужба, програє Ваше оточення, а це впливає, як на Ваш імідж, на інститут президента і на імідж держави України в цілому. Наберіть професійних людей, друзі це добре в особистих відносинах, але державні посади повинні займати професіонали!",

"Взагалі - хто йому пише тексти? " Я поверну загиблих"- так він ісусе христе! (Господи, прости!) Все може! Навіть повернути загиблих!", - пишуть в коментарях.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що тіла всіх загиблих під час аварії Boeing 737 в Ірані будуть повернуті, а винні за трагедію – покарані. З відповідними словами український глава звернувся до співвітчизників в суботу, 11 січня.

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