Я попереджав Порошенка про Іловайськ у 2014-му році – Гриценко 

Анатолій Гриценко попереджав Петра Порошенка про напружену ситуацію на Іловайському напрямку у першій половині серпня 2014-го року під час особистої зустрічі.

Про це лідер партії "Громадянська позиція" розповів в інтерв’ю "Цензор. НЕТ". "У мене була зустріч з Петром Олексійовичем Порошенком 10 чи 11 серпня, саме перед Іловайськом. І в ході цієї зустрічі я його попереджав: зверни увагу – там на фронті – зріє. Заслухай уважно розвідку, поспілкуйся, вникни. Відповідь: Анатолій Степанович, не переживай, все під контролем", – розповів Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він додав, що про складну ситуацію, яка склалася на Іловайському напрямку, йшлося у даних розвідки, і військовий головнокомандувач мав обговорити їх з військовими. Натомість, у серпні 2014-го Порошенко всю увагу зосередив на військовому параді, який відбувся на День незалежності, запевнивши, що повністю контролює ситуацію.

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"Що ми побачили "під контролем"? Катастрофа! Тут – на параді стоять, а там – гинуть сотнями!", – обурюється Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что на посту Верховного главнокомандующего готов отдавать жесткие команды относительно ответа на агрессию со стороны Российской Федерации.

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