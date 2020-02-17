"Я погана людина!" Арахамію упіймали на злісному порушенні, він пообіцяв повторити: відеофакт

Главу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію упіймали, коли той перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Момент порушення правил дорожнього руху зафіксували журналісти проекту "Зупини лося" (щоб подивитися відео, прокрольте до кінця новини).

Арахамія перебіг дорогу на заборонений сигнал світлофора Зупини

У бесіді з журналістом Арахамія заявив, що він поставив під загрозу лише своє життя, і при необхідності зробить це ще раз. Також він визнав, що за такий вчинок виборці вважатимуть його поганою людиною.

"Я вибачаюся, але просто потрібно було бігти. Я ж тільки своє життя ставлю під загрозу ... Виборці скажуть, що я погана людина. Але я буду намагатися коригувати свою поведінку з інших питань. Я зараз ще побіжу. Якщо я дійсно поспішатиму... нажаль, так ми були виховані в радянські часи", – зазначив глава парламентської фракції.

Арахамія готовий ще раз порушити ПДР при необхідності ЗупиниЛося

Арахамія додав, що якби з ним були його діти, то він так ніколи не вчинив би. "Коли я з дітьми, ніколи цього не роблю, тому що не можна їм подавати поганий приклад", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 лютого в Броварах Київської області поліцейський на автомобілі збив двох пішоходів, які переходили дорогу по переходу на зелений сигнал світлофора. Один з них загинув, другий потрапив до лікарні з численними травмами. Як з'ясувалося, водій був у стані алкогольного сп'яніння.

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