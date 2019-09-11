"Я переживав!" Кнопкодава від партії Зеленського відчитали в Раді: відео

Народний депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко пояснив, навіщо проголосував у Верховній Раді за свого колегу Олександра Скічка.

Коментар у нього взяв інший нардеп від президентської політсили Олександр Куницький, відчитавши однопартійця. Відповідне відео з'явилося в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, коли я балотувався до Верховної Ради, то обіцяв Вам, своїм виборцям, боротися з таким ганебним явищем як кнопкодавство. Тому коли я побачив у мережі відео, як мій колега і однопартієць – Сергій Литвиненко проголосував за Олександра Скічка, я не зміг промовчати і пішов до нього, щоб з'ясувати його мотиви і вчинок", – написав Куницький.

Куницький відчитав Литвиненка за кнопкодавство Скріншот з відео

Він підійшов до порушника з питанням. Литвиненко, побачивши Куницького, розгубився, оскільки вони не були знайомі.

"Розумієте, коли робили поправки, ми обговорювали. Я хотів, щоб була більшість, переживав за це. І ми спілкувалися з ним. Він сказав, що у нього така ж думка, як ми всі повинні проголосувати", – виправдався він.

Кнопкодава Литвиненка відчитали в Раді Скріншот з відео

Литвиненко запевнив, що інцидент більше не повториться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп-мажоритарник Олександр Ковальов, якого зловили на кнопкодавстві, погрожував журналістам, що зафіксували порушення.

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