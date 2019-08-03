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"Я нічого не підривав!" Зеленський пояснив відставку Богдана

10.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський, який в суботу, 3 серпня, приїхав у Трускавець зустрітися з партією "Слуга народу", прокоментував скандал зі звільненням голови його Офісу Андрія Богдана.

Так, журналісти запитали у глави держави, чи не вважає він за потрібне після інциденту все ж звільнити чиновника (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Цілу добу суспільство було дезінформовано. Це був крок до підриву медіа", – обурилися вони.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

"Я нічого не підривав! Наші хлопці, ми одна команда, ми сказали, що не тримаємось за крісла. Можу ще раз повторити", – заявив президент.

"Але не було ні офіційного підтвердження, ні спростування. Ви вважаєте це нормальною ситуацією?" – запитали президента.

"Спростування чого? Він написав цю заяву. У чому неправда? Людина готова в будь-який час, коли суспільство захоче..." – продовжив Зеленський, однак раптово до нього підійшов Богдан і перервав коментар, закривши собою президента.

"Я нічого не підривав!" Зеленський пояснив відставку Богдана

Скріншот з відео

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення з займаної посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.

Зеленський же заявив, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Але рожі.... "Я никому ничего не должен!"... Не забули? Що хотіли то і маєте.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Что,успел уже хапнуть и пора валить?
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