"Я нічого не підривав!" Зеленський пояснив відставку Богдана

Президент України Володимир Зеленський, який в суботу, 3 серпня, приїхав у Трускавець зустрітися з партією "Слуга народу", прокоментував скандал зі звільненням голови його Офісу Андрія Богдана.

Так, журналісти запитали у глави держави, чи не вважає він за потрібне після інциденту все ж звільнити чиновника (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Цілу добу суспільство було дезінформовано. Це був крок до підриву медіа", – обурилися вони.

Володимир Зеленський Скріншот з відео

"Я нічого не підривав! Наші хлопці, ми одна команда, ми сказали, що не тримаємось за крісла. Можу ще раз повторити", – заявив президент.

"Але не було ні офіційного підтвердження, ні спростування. Ви вважаєте це нормальною ситуацією?" – запитали президента.

"Спростування чого? Він написав цю заяву. У чому неправда? Людина готова в будь-який час, коли суспільство захоче..." – продовжив Зеленський, однак раптово до нього підійшов Богдан і перервав коментар, закривши собою президента.

Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

❗️ Володимир Зеленський пріїхав до Трускавця й прокоментував скандал вокруг "відставкі" Андрія Богдана pic.twitter.com/JZAcQfLFaq - Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення з займаної посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.

Зеленський же заявив, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся