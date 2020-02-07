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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Я не вихователь трускавецької школи": нардеп помстився "слузі народу" за матюки в Раді

54.7т
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Народний депутат України Олексій Кучеренко від "Батьківщини" подав заяву в поліцію на колегу зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який напередодні обматюкав його у Верховній Раді.

Крім того, ображений Кучеренко звернувся зі скаргою до Регламентного комітету парламенту. Про це він написав на особистій сторінці у Facebook.

"Я не кровожерлива та не мстива людина. Я сам був депутатом в 37 і головою ОДА у 39. Я завжди розумів, що таке старші й досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль. Саме тому я подав заяву в поліцію щодо інциденту з депутатом від "Слуги народу" і його хуліганської поведінки. Аналогічну заяву буде передано до Комітету з регламенту й депутатської етики", – написав представник "Батьківщини".

Водночас він зазначив, що готовий піти на мирову, якщо Ткаченко публічно вибачиться з трибуни Верховної Ради за образливі висловлювання та недоречні жарти про вік.

Кучеренко та Ткаченко

Кучеренко та Ткаченко

"Якщо з трибуни Верховної Ради депутат Ткаченко попросить вибачення в мене особисто та (в моїй особі) у всього покоління, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець, я відкличу свої заяви. І взагалі забуду про цей інцидент, бо я, врешті-решт, не тато, не мама й не вихователь трускавецької школи молодого нардепа, і мені з головою вистачає чим займатися", – написав Кучеренко.

"В іншому разі гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця! Ні Ткаченко, ні жоден інший "слуга" не визначатимуть – кому бути чи не бути депутатом Верховної Ради України. Це право належить виключно народові України! Запам'ятайТЕ це, колеги!" – попередив він свого візаві.

Пізніше Кучеренко заявив, що розцінює лайку у свій бік, як хуліганство. Однак зазначив, що готовий пробачити Ткаченку, якщо він вибачиться.

Крім цього, Кучеренко звинуватив "слуг народу" в тому, що вони розбили йому окуляри під час матірної перепалки з Ткаченком біля трибуни Ради. За його словами, парламентаріїв дуже образило те, що він назвав їх клоунами.

У свою чергу Ткаченко заявив, що не має наміру вибачатися перед Кучеренком і зазначив, що чекає такого кроку від представників "Батьківщини" за зрив роботи парламенту.

"Я не вихователь трускавецької школи": нардеп помстився "слузі народу" за матюки в Раді

"Я не вихователь трускавецької школи": нардеп помстився "слузі народу" за матюки в Раді

"Я не вихователь трускавецької школи": нардеп помстився "слузі народу" за матюки в Раді

"Я не вихователь трускавецької школи": нардеп помстився "слузі народу" за матюки в Раді

"Я не вихователь трускавецької школи": нардеп помстився "слузі народу" за матюки в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Ткаченко зганьбився заявою про те, що серед терористів "Л/ДНР" можуть бути "хороші люди". Навіть більше, він не виключив, що після деокупації ОРДЛО багато з них увійдуть до команди нової влади.

  • Невдовзі нардеп виправдався, уточнивши, що мав на увазі тільки керівників лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали ніякої участі в незаконних діях, а залишилися на тій території як заручники ситуації.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Олексій Кучеренко Максим Ткаченко
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу ВО Батьківщина
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Коментарі
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Qurd Boz
Qurd Boz
Zedeputatı v osnovnom vatniki, i oni ne moqut bez "mata" qovorit. İntelliqentsiya i borov vstretilis...
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canger ralph
canger ralph
Великий Кормчий, Sedes kiedys widziales? Chyba tylko w polskich filmach... I, nawiasem mowiac, kurwy sluza do innego.
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0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Qurd Boz, ty kurwa 3 unitaza ne pochistila!
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1
0
Aum Yantra
Aum Yantra
клоун матюкливый попался
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11
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От насмешил)))))))депутата нельзя судить )))))ну и толку от заявления в суд ха ха ха))))))от умора)))позорище)))))ябида))))фу чмошник старый))))))
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17
2 из 4 ответов | показать все
Кацапов Ебал
Кацапов Ебал
Артеллерист Моня, проституткой у сепаров работал?)
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2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Nikan Raisa, ну я вообще то там был два года с 15го по 17 тый)))
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