"Я не вихователь трускавецької школи": нардеп помстився "слузі народу" за матюки в Раді

Народний депутат України Олексій Кучеренко від "Батьківщини" подав заяву в поліцію на колегу зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який напередодні обматюкав його у Верховній Раді.

Крім того, ображений Кучеренко звернувся зі скаргою до Регламентного комітету парламенту. Про це він написав на особистій сторінці у Facebook.

"Я не кровожерлива та не мстива людина. Я сам був депутатом в 37 і головою ОДА у 39. Я завжди розумів, що таке старші й досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль. Саме тому я подав заяву в поліцію щодо інциденту з депутатом від "Слуги народу" і його хуліганської поведінки. Аналогічну заяву буде передано до Комітету з регламенту й депутатської етики", – написав представник "Батьківщини".

Водночас він зазначив, що готовий піти на мирову, якщо Ткаченко публічно вибачиться з трибуни Верховної Ради за образливі висловлювання та недоречні жарти про вік.

Кучеренко та Ткаченко

"Якщо з трибуни Верховної Ради депутат Ткаченко попросить вибачення в мене особисто та (в моїй особі) у всього покоління, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець, я відкличу свої заяви. І взагалі забуду про цей інцидент, бо я, врешті-решт, не тато, не мама й не вихователь трускавецької школи молодого нардепа, і мені з головою вистачає чим займатися", – написав Кучеренко.

"В іншому разі гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця! Ні Ткаченко, ні жоден інший "слуга" не визначатимуть – кому бути чи не бути депутатом Верховної Ради України. Це право належить виключно народові України! Запам'ятайТЕ це, колеги!" – попередив він свого візаві.

Пізніше Кучеренко заявив, що розцінює лайку у свій бік, як хуліганство. Однак зазначив, що готовий пробачити Ткаченку, якщо він вибачиться.

Крім цього, Кучеренко звинуватив "слуг народу" в тому, що вони розбили йому окуляри під час матірної перепалки з Ткаченком біля трибуни Ради. За його словами, парламентаріїв дуже образило те, що він назвав їх клоунами.

У свою чергу Ткаченко заявив, що не має наміру вибачатися перед Кучеренком і зазначив, що чекає такого кроку від представників "Батьківщини" за зрив роботи парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ткаченко зганьбився заявою про те, що серед терористів "Л/ДНР" можуть бути "хороші люди". Навіть більше, він не виключив, що після деокупації ОРДЛО багато з них увійдуть до команди нової влади.

Невдовзі нардеп виправдався, уточнивши, що мав на увазі тільки керівників лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали ніякої участі в незаконних діях, а залишилися на тій території як заручники ситуації.

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