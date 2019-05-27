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/Політика

"Я не ображаюся!" Коломойський підтвердив, що Зеленський відрікся від нього

2.3тЧитати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський підтвердив заяви в ЗМІ про те, що президент України Володимир Зеленський віддалився від нього.

"Тому що громадська думка, журналісти і все інше. Я думаю, що це не на користь. Немає питань. Ми готові до такого повороту подій. Але без образ, я не ображаюся", – пояснив він в інтерв'ю "УП".

Водночас, відповідаючи на запитання, чи можливий між ними серйозний конфлікт, бізнесмен відповів: "Через що? Ми ніде не перетинаємося".

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

ТСН

"Він же не правоохоронець і не суддя. Я думаю, що він не буде втручатися ні в судову систему, ні в правоохоронну. Він гарант Конституції, це набагато вище і почесніше. А я робити замах на Конституцію не збираюся. Тому, чого б це раптом він повинен бути моїм ворогом? У мене в планах немає нічого такого, щоб він став моїм ворогом", – сказав Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський також заявив, що вважає президента України Володимира Зеленського "цинічним бізнесменом".

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Особи
Ігор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Дело в следующем, батюшка. Разделяться надо. (Кулаки Скороходовы) из кф-ма "Джек Восьмеркин — американец"
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Борисс Робот
Борисс Робот
Одиозный Сергей, хорошо что не разделять...
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Огризько Олексій
Огризько Олексій
конечно. назначить личного адвоката главой зеАдминистрации - done. нассать в глаза 73% - done
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bruno jordano
bruno jordano
Ага,тільки дня нe проходить,щоб журналісти нe поввдомлчли,що там Бeня вчкає
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