"Я не ображаюся!" Коломойський підтвердив, що Зеленський відрікся від нього

Український олігарх Ігор Коломойський підтвердив заяви в ЗМІ про те, що президент України Володимир Зеленський віддалився від нього.

"Тому що громадська думка, журналісти і все інше. Я думаю, що це не на користь. Немає питань. Ми готові до такого повороту подій. Але без образ, я не ображаюся", – пояснив він в інтерв'ю "УП".

Водночас, відповідаючи на запитання, чи можливий між ними серйозний конфлікт, бізнесмен відповів: "Через що? Ми ніде не перетинаємося".

Ігор Коломойський ТСН

"Він же не правоохоронець і не суддя. Я думаю, що він не буде втручатися ні в судову систему, ні в правоохоронну. Він гарант Конституції, це набагато вище і почесніше. А я робити замах на Конституцію не збираюся. Тому, чого б це раптом він повинен бути моїм ворогом? У мене в планах немає нічого такого, щоб він став моїм ворогом", – сказав Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський також заявив, що вважає президента України Володимира Зеленського "цинічним бізнесменом".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал