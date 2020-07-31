Я не говорив, що Росія бомбила Донбас, – Кравчук на шоу Скабєєвої

Другий президент України Леонід Кравчук вступив в перепалку з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою та звинуватив її в підміні понять.

Під час його інтерв'ю на телеканалі "Росія-1" Скабєєва заявила, що "Росія ніколи не бомбила Донбас і не вбивала там людей" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Не треба підміняти поняття. Я сказав хоч слово, що Росія бомбила Донбас? Ви вже налаштовані певним чином. Ви ще не почали зі мною говорити, а вже налаштовані так", – відповів їй другий президент, який недавно очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі по Донбасу.

У якийсь момент розмова перетворився на суперечку, співрозмовники говорили, перебиваючи один одного.

"Не перебивайте мене, коли я розмовляю. Це у вас базар, а я не хочу базару", – не витримав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук дав інтерв'ю на кремлівському каналі, в якому він дивно жартував, висував незвичайні ідеї, запрошував ватажків "Л/ДНР" до Києва і навіть пообіцяв посадити російську Скабєєву у "гарне крісло".