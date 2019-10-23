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23 жовтня • оновлено в 17:50
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"Я не дівчинка-шлюшка": нардеп загримів у гучний скандал

1.6т Читати матеріал російською

Народний депутат IX скликання з групи "За майбутнє" Антон Яценко відмовився проходити перевірку на детекторі брехні через нещодавній скандал з корупцією в парламенті.

Про це Яценко повідомив в коментарі телеканалу "Наш" в оригінальній формі.

Антон Яценко

Антон Яценко

Колаж

"Навіщо? Вони сходять всi. Нехай розкажуть – отримували вони, не отримували (мова про гроші за голосування. – Ред.) і взагалі – чи знайомі вони зі мною? З огляду на те, що я не дівчина-шлюшка, а народний депутат чотирьох скликань, то, природно, що в шапіто не будемо перетворювати Верховну Раду", – заявив Яценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Офіс президента зажадали від ряду депутатів фракції "Слуга народу" пройти перевірку на поліграфі. Причина – відмова голосувати на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики за законопроект №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості.

За словами колишнього народного депутата Сергія Лещенка, народним обранцям заплатили по $30 тис. за відмову від голосування.

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У законопроекті йдеться про ліквідацію фірм-посередників, які заробляють гроші "з повітря" на операціях продажу-купівлі нерухомості.

Зокрема, оцінювачі визначають вартість об'єкта і отриману цифру вносять до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Далі база автоматично розраховує, не занизив чи господар квартири її вартість, намагаючись заощадити на податках. Незалежно від того, чиї розрахунки (оцінювача або системи) виявляться точніше, податок сплачується з більшої суми.

Спочатку доступ до бази був безкоштовним. Зараз же після ряду "реформ" все йде через кілька фірм. За кожну спробу оцінювача внести інформацію до реєстру він платить від 900 до 1800 гривень. Щомісяця виходять мільйонні платежі.

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Базу ввів в дію глава Фонду Держмайна Віталій Трубаров. Як заявляв журналіст Юрій Бутусов, Трубарова призначили за допомогою Хомутинника, який був співголовою депутатської групи "Відродження". Хоча сам Хомутиннік цю інформацію спростував, на зв'язок нардепа з колишнім в.о. глави Фонду Держмайна вказують безліч чинників.

Реальним же бенефіціаром прибутку є інший скандальний політик - нардеп-мажоритарник Антон Яценко, який, за інформацією OBOZREVATEL, 18 жовтня після голосування зустрічався з Ігорем Коломойським.

Чим ще "відзначився" Яценко

Нардеп потрапив у гучний скандал, коли назвав "кіборга" (захисника донецького аеропорту) Олега Герваса "мародером і вбивцею мирних жителів".

Олег Гервас в ДАП

Олег Гервас в ДАП

"Я не дівчинка-шлюшка": нардеп загримів у скандал

Безпідставні звинувачення викликали у українців хвилю гніву, а Яценко побіг за захистом до СБУ. Гервас, у свою чергу, звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності.

Печерський суд більше року не може розпочати розгляд справи по суті. Джерела OBOZREVATEL стверджують, що Яценко робить все, щоб тягнути час.

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Ще одне сильне "досягнення" Антона Яценко – в кнопкодавстві. Організація "Чесно" за підсумками роботи Ради 8-го скликання склала цілий рейтинг народних обранців, якi найчастіше порушують закон неперсональное голосуванням. Рейтинг очолив Яценко, який 127 разів натискав кнопки за своїх колег (див. відео).

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Кримінал
Особи
Антон Яценко Олег Геврас Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України скандали
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Чан Джеки
Чан Джеки
недевочка ну и немальчик.
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