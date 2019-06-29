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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Я не дала своїй дитині померти": кандидат зі списку Ляшка розповіла, чому йде у Раду

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Четвертий номер у виборчому списку Олега Ляшка Інга Маковецька обіцяє не дати чиновникам забути про проблеми людей з інвалідністю. Бо сама виховує дитину з обмеженими можливостями. Про це вона розповіла в ефірі ток-шоу "Опозиція", пояснюючи, навіщо іде до парламенту.

"15 років тому я врятувала свою дитину від смерті. За ці 15 років, зробивши йому безліч важких операцій, я поставила його на ноги. І пишаюся цим. В парламенті я буду зубами вигризати всі права батьків дітей з важкими хворобами і всіх людей з інвалідністю", – заявила Маковецька.

Інга Маковецька

Інга Маковецька

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У той же час лідер Радикальної партії Олег Ляшко наголосив на тому, що його соратниця змусить владу витрачати кошти на людей з інвалідністю, а не на свої забаганки.

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"Інга Маковецька, у якої дитина хвора на ДЦП, йде до парламенту, щоб не дати владі витрачати гроші на переїзди до нового офісу. Вона змусить їх витратити гроші на дітей з особливими потребами, яких в Україні 2 мільйони. Президент на офіси тратить по 300 мільйонів, а на допомогу людям, які доглядають за інвалідами, у них немає 100 грн дати. Розповідають, що в бюджеті не мають грошей. Так от – Маковецька не дасть їм забути за людей з інвалідністю і буде їх захищати у парламенті", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко зажадав виходу України з ПАРЄ, якщо туди повернуть Росію, а також заявив, що вважає причиною різкого випаду Зеленського на адресу міністра закордонних справ Павла Клімкіна "змову з ворогом".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олег ЛяшкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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