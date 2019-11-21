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21 листопада • оновлено в 13:37
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"Я йому пляшку винен!" Арахамія розкрив свої стосунки із "Джокером"

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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкрив свої стосунки із пранкером "Джокером", який останнім часом активно спілкувався і жорстко "розігрував" українських політиків.

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу у четвер, 21 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Не знаю, хто він, але я йому пляшку винен", – сказав Арахамія.

Арахамія розкрив свої стосунки із "Джокером"

Арахамія розкрив свої стосунки із "Джокером"

Також він, спілкуючись із журналістами, зазначив, що жодного разу не підходив до "Джокера", але кожного дня з ним спілкувався.

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На запитання, чи це "хтось зі своїх", Арахамія відповів: "Я не знаю. Але він знає справді багато, навіть більше за мене".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Особи
Джокер Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Борисс Робот
Борисс Робот
Надо новую должность в стране сделать "Джокер"...
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