"Я йому пляшку винен!" Арахамія розкрив свої стосунки із "Джокером"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкрив свої стосунки із пранкером "Джокером", який останнім часом активно спілкувався і жорстко "розігрував" українських політиків.
Відповідну заяву він зробив під час брифінгу у четвер, 21 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Не знаю, хто він, але я йому пляшку винен", – сказав Арахамія.
Арахамія розкрив свої стосунки із "Джокером"
Також він, спілкуючись із журналістами, зазначив, що жодного разу не підходив до "Джокера", але кожного дня з ним спілкувався.
На запитання, чи це "хтось зі своїх", Арахамія відповів: "Я не знаю. Але він знає справді багато, навіть більше за мене".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пранкер "Джокер" опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах".
"Джокер" оприлюднив листування з мером Чернігова Владиславом Атрошенком, зроблене нібито від імені голови Офісу президента Андрія Богдана.
Пранкер опублікував нову переписку з заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, яка потрапила в секс-скандал із призначенням у Кабінет міністрів.
Раніше Арахамія вже заявляв, що йому вдалося поспілкуватися з "Джокером".
Також президент Володимир Зеленський висловився про пранкера, який "розігрував" українських політиків.
OBOZREVATEL дізнався, що через листування із "Джокером" в партії "Слуга народу" назріла паніка.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!