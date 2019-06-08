"Я йду своїм шляхом!" Вакарчук відповів, що відчував після перемоги Зеленського

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук не шкодує про те, що відмовився балотуватися на президентських виборах на користь участі виборів до Верховної Ради.

Про це Вакарчук заявив в інтерв'ю програмі "Рандеву". Журналістка Яніна Соколова запитала його, що музикант відчував під час інавгурації президента Володимира Зеленського.

За її словами, на місці Зеленського повинен був бути саме Вакарчук.

"Коли Зеленський сказав, що розпускає парламент, я думав: вибори будуть по системі відкритих списків чи за старою системою. Це було єдине, про що я думав", - заявив Вакарчук.

Вакарчук і Зеленський obozrevatel

"Я приймаю свої рішення усвідомлено і дуже швидко. Зміни в країні... Це зміни в політиці, правил гри. Я не думав, де я повинен бути. Рішення, яке я обрав, відповідає меті. Я йду своїм шляхом!" - сказав він.

У відповідь Соколова нагадала Вакарчуку, що це гасло використовував п'ятий президент України Петро Порошенко і порадила йому забути таку риторику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук різко відхрестився від звання "ворога" Зеленського, стверджуючи, що флешмоб "голосуй не по приколу" напередодні виборів не мав відношення до діючого президента України.

У суботу, 8 червня, Вакарчук представила команду, з якою йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019 року.

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