"Я і Путін виконали обіцяне": Зеленський прокоментував великий обмін

Повернення українських політв'язнів із Росії в Україну – це перший етап припинення війни, дані обіцянки виконані.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу 7 серпня, зустрічаючи борт із українцями, які повернулися в рамках великого обміну поміж Україною і Росією.

"7 серпня у нас відбулась розмова з Володимиром Путіним і ми домовились про повернення і звільнення наших моряків і військовополонених упродовж місяця. Це перший етап припинення війни. Я вважаю, що перший етап виконато. Я президент Володимир Зеленський і Володимир Путін зробили все, що пообіцяли, не змінюючи при цьому наших домовленостей", – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський і Володимир Путін ATR

Володимир Зеленський Крим.реалії

Президент України також розповів, що домовився з Путіним "про перший етап припинення війни, повернення наших полонених, територій". Другий етап звільнення буде продовжений в мінському процесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія провели обмін полоненими. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

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