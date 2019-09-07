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8 вересня • оновлено в 11:09
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"Я і Путін виконали обіцяне": Зеленський прокоментував великий обмін

61.7т Читати матеріал російською

Повернення українських політв'язнів із Росії в Україну – це перший етап припинення війни, дані обіцянки виконані.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу 7 серпня, зустрічаючи борт із українцями, які повернулися в рамках великого обміну поміж Україною і Росією.

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"7 серпня у нас відбулась розмова з Володимиром Путіним і ми домовились про повернення і звільнення наших моряків і військовополонених упродовж місяця. Це перший етап припинення війни. Я вважаю, що перший етап виконато. Я президент Володимир Зеленський і Володимир Путін зробили все, що пообіцяли, не змінюючи при цьому наших домовленостей", – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

ATR

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крим.реалії

Президент України також розповів, що домовився з Путіним "про перший етап припинення війни, повернення наших полонених, територій". Другий етап звільнення буде продовжений в мінському процесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія провели обмін полоненими. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
обмін Новини Росії
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Н Олег
Н Олег
у зели эйфория: "Я (!) и Путин вместе выполнили договорённость" ... Путин (точнее -- Россия) ВСЕГДА выполняет договорённости ... а вот ему, зеле, нужно ещё доказать, шо он не наследник подлого xpяka, НИ РАЗУ не выполнившего НИ ОДНОГО пункта соглашения, будь то минского или норманского
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Hecke Josef
Hecke Josef
Фофа,а как же решение Морского суда?Выполнять решение его роssии уже не нужно.Зе помог
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Н Олег
Н Олег
Hecke Josef, ... йошка, шо значит -- "решение" ? .... тебе твой xpяk ясно сказал --- ПРИКАЗ заморьсково суда --- приказ, йошка, Путину -- освободить невинно убиен... тьфу ты .... незаконно захваченных героев-морячков к какому-то июлю шоли -- не помнишь, йошка, к какому числу xpяk ПРИКАЗАЛ Путину (вместе с заморьским судом) их отпустить?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-" "о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий". Второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе."...то сколько ещё "этапов"-и чем это чревато для Украины...?) что ещё отдадим "ради мира"...?)))
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